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高雄香港雙母港郵輪4/4首航 估帶來16.9億觀光產值

2023/3/2 13:35（3/2 14:16 更新）
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高雄市長陳其邁（左3）與名勝世界郵輪2日宣布，4月起「高雄香港雙母港行程」開航、兩地每週2次準定期航線，整年將有78航次到訪高雄，粗估帶來新台幣16.9億元觀光產值。中央社記者林巧璉攝 112年3月2日
高雄市長陳其邁（左3）與名勝世界郵輪2日宣布，4月起「高雄香港雙母港行程」開航、兩地每週2次準定期航線，整年將有78航次到訪高雄，粗估帶來新台幣16.9億元觀光產值。中央社記者林巧璉攝 112年3月2日
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（中央社記者林巧璉高雄2日電）疫後郵輪產業復甦，高市府今天與名勝世界郵輪宣布，4月起「高雄香港雙母港行程」開航、兩地每週2次準定期航線，整年將有78航次到訪高雄，粗估帶來新台幣16.9億元觀光產值。

高雄市長陳其邁、名勝郵輪總裁吳明發等人今天出席發布會，宣布名勝世界雙母港新航線，4月4日起「名勝世界壹號」就會從高雄首航，前往香港；陳其邁說，航線啟航後，郵輪旅客人數將超過14萬，名勝世界郵輪號的航線開闢，對於促進高雄觀光產值有相當幫助。

陳其邁會前接受媒體聯訪時表示，高雄作為郵輪母港，可以讓遊客見證南台灣好山好水，是方便又經濟實惠旅遊路線；市府也會結合高雄業者，搭配陸上觀光推出生態、歷史、文化等遊程，認識台灣從高雄出發，是最好的選擇。

郵輪4月4日將從高雄首航，高市府海洋局表示，名勝世界壹號4月起，每週日、三由香港出發至高雄，遊客可安排自由行或預訂旅行社行程、住宿，在週四登船返回香港，享受6天5夜海上及岸上觀光。

海洋局發布新聞稿指出，在重要航班靠港時，規畫多語系岸上觀光旅遊摺頁，推薦輕軌周遊、捷運紅線文史之旅和捷運橘線時空之旅等經典遊程；自由行散客可選擇「高雄好玩卡」、「打狗逛逛券」等旅遊優惠套票，無限搭乘大眾運具，輕鬆遊高雄。（編輯：陳仁華）1120302

高雄市長陳其邁2日出席「高雄香港雙母港」發布會，宣布「名勝世界壹號」4月會從高雄首航，前往香港，航線啟航後，郵輪旅客人數將超過14萬，名勝世界郵輪號的航線開闢，對於促進高雄觀光產值有相當幫助。中央社記者林巧璉攝 112年3月2日
高雄市長陳其邁2日出席「高雄香港雙母港」發布會，宣布「名勝世界壹號」4月會從高雄首航，前往香港，航線啟航後，郵輪旅客人數將超過14萬，名勝世界郵輪號的航線開闢，對於促進高雄觀光產值有相當幫助。中央社記者林巧璉攝 112年3月2日
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