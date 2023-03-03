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白天回溫各地晴朗穩定 中南部日夜溫差大

2023/3/3 08:11
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（中央社台北3日電）中央氣象局表示，今天白天起冷氣團減弱，各地大多晴朗穩定、可以見到陽光，僅東半部偶有零星飄雨，北台灣高溫較昨天溫暖，中南部日夜溫差較大。

氣象局指出，今天清晨環境偏乾，除了仍有大陸冷氣團影響外，亦有輻射冷卻作用，台南以北及宜蘭低溫僅12至14度左右，局部地區可能會低個1至2度，其他地方約落在15、16度。

氣象局表示，北台灣高溫約落在18到20度附近，其他地區高溫跟昨天類似，可以來到21到25度，中南部日夜溫差較大，請視溫度情況增減衣物；各地大多晴朗穩定、可以見到陽光，只有在東半部地區偶有零星飄雨機會。

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由於東北風偏強，苗栗至雲林、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門易有8至9級強陣風，鄰近海域並有較大風浪，海邊活動多留意。

根據環保署空氣品質預報資訊，竹苗以北空品區位於迎風面，擴散條件佳，中部以南空品區位於下風處，污染物易累積；宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級，局部短時間可能達紅色警示等級。（編輯：郭諭儒）1120303

#中央氣象局
#環保署
#竹苗
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