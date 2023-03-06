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10縣市入夜探10度以下 13日又有冷氣團來

2023/3/6 18:16（3/6 18:27 更新）
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中央氣象局表示，7日各地晴時多雲，8日至11日西半部天氣變化不大，東半部有零星短暫雨。圖為民眾到高雄市鹽埕區景點觀光遊憩。（中央社檔案照片）
中央氣象局表示，7日各地晴時多雲，8日至11日西半部天氣變化不大，東半部有零星短暫雨。圖為民眾到高雄市鹽埕區景點觀光遊憩。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張雄風台北6日電）氣象局今天針對新北至彰化、宜花、南投等10縣市發布低溫特報，夜晚清晨可能探攝氏10度以下；明天至12日各地低溫逐漸緩升至16、17度；13日大陸冷氣團南下，各地低溫再探13度。

中央氣象局發布低溫特報

低溫燈號小百科

🟡黃色燈號：平地最低氣溫攝氏10度以下

🟠橙色燈號：平地最低氣溫攝氏6度以下或平地最低氣溫攝氏10度以下且連續24小時平地氣溫攝氏12度以下

🔴紅色燈號：平地連續24小時氣溫攝氏6度以下

註：連江縣由於地理及氣候因素，氣溫門檻值為其他地區值減4度。

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，今晚至明晨輻射冷卻影響，各地氣溫較低，新北至彰化、南投、宜蘭及花蓮等10縣市有局部10度以下氣溫。

氣象局預報員廖經翔告訴中央社記者，明天各地早晚溫差多在10度以上，大部分地區低溫約10至14度，局部地區在10度以下，12日之前會逐日緩慢回升，預估12日低溫可回至16、17度，高溫變化不大，日夜溫差逐日漸減。

廖經翔指出，明天各地晴時多雲，8日至11日西半部天氣變化不大，東半部有零星短暫雨；12日水氣增加，東半部地區及北部山區有局部短暫雨，14日起轉乾。

廖經翔說，預估13日上半天大陸冷氣團南下影響台灣，持續至15日，各地低溫再下探13、14度；目前觀察13日是降溫的過程，14日起轉乾冷，預估低溫降至13、14度，部分地區可能會更低；至於是否又會再有輻射冷卻導致低溫，則要視水氣減少的速度而定。

廖經翔表示，由於13日還是降溫的過程，14日開始水氣又減少，因此這波冷氣團在高山地區不一定能見到降雪。

廖經翔提醒，明天、10日至12日馬祖易有低雲或局部霧，影響能見度。（編輯：管中維）1120306

#冷氣團
#低溫
#輻射冷卻
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10縣市低溫特報 夜晚清晨防10度以下氣溫