中華電：台馬微波擴建提前完工 支援馬祖民眾上網

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2條台馬海纜斷訊後，中華電正進行微波擴容作業，原預計3月中完成的擴增案，已提前3月6日完工。圖為馬祖聚落。（中央社檔案照片）

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（中央社記者蘇思云台北7日）2條台馬海纜斷訊後，中華電正進行微波擴容作業，中華電今天表示，原預計3月中完成的1.6 Gbps擴增案，已提前3月6日完工，台馬微波系統總容量由原本的2.2Gbps提升到3.8Gbps，對馬祖民眾上網有許多助益。

中華電信2條台馬海纜，分別在今年2月2日晚間及2月8日中午發生斷纜，影響馬祖地區民眾通信服務。中華電非常積極洽請多家海纜船抵台搶修，但目前最早能抵台搶修的海纜船，仍約在4月下旬。

中華電指出，為降低台馬通信服務衝擊，在國民黨立委陳雪生、民進黨立委洪申翰，數位發展部及國家通訊傳播委員會（NCC）的協助下，已克服萬難，緊急調度其他地區使用的微波系統，支援台馬微波容量擴增。

中華電信進一步表示，在緊急動員人力，也利用228假期趕工下，原本預計3月中完成的1.6 Gbps擴增案，已提前3月6日完工，擴增後台馬微波系統總容量，由原本的2.2Gbps提升至3.8Gbps，增加比率約73%，對馬祖民眾上網服務有許多助益。

中華電指出，後續中華電仍會繼續爭取海纜船能提前抵台搶修海纜，以期能早日恢復台馬通信服務正常。（編輯：趙蔚蘭）1120307