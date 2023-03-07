大學全面撤吸菸區 台學聯：衍生更多亂象盼暫緩

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配合菸害防制法上路，教育部要求大學撤除所有吸菸區。台灣學生聯合會7日到教育部外陳情，表示政策倉促上路、缺乏緩衝期，恐造成校園內更多的亂象，希望暫緩，避免造成校園對立和衝突。中央社記者陳至中台北攝 112年3月7日

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（中央社記者陳至中台北7日電）配合菸害防制法上路，教育部要求大學撤除所有吸菸區。台灣學生聯合會今天到教育部陳情，認為政策倉促上路、缺乏緩衝期，恐造成校園內更多的亂象，希望暫緩。

對此，出面接受陳情的教育部綜規司學校衛生科科長林珈夙表示，教育部推動「無菸校園」已多年，站在維護師生健康立場，未來會持續推動無菸校園。

「菸害防制法」已於2月15日經總統修正公布，第18條明訂各級學校全面禁止吸菸，部分大專過去設有吸菸區，教育部已發函要求2月底前撤除，並在校內設置「菸害通報窗口」，方便師生反映菸害和違規事件。

台學聯數名學生代表今天上午到教育部陳情，理事長劉曜維表示，行政院目前還沒明訂「菸害防制法」的實施日期，教育部卻要求大專在1個月內完成相關配套措施，包括校內法規修正、撤除吸菸區等，太過倉促。

「一百所大學有一百所禁菸規定。」劉曜維指出，有的學校明訂違規抽菸將開罰，即便是要求學生寫自白書，也涉及填寫身分證字號、檢附照片等個資，他質疑學校的衛生環境單位，為何能強制取得這些資料。

他提到，教育部要求各校2月底撤除吸菸區，有學校在吸菸區貼上禁菸告示、綁紅布條，但仍然有人群聚集吸菸，甚至乾脆隨意吸菸，校園社群中也出現大量吸菸者與不吸菸者的爭吵。

劉曜維強調，台學聯不是反對「菸害防制法」，但希望配套可以更完整，行政院應先暫緩大專全面禁菸政策，等校方與學生自治組織共同研商後再實施，避免造成校園對立和衝突。

台學聯學生權益委員會主任委員馮輝倫表示，或許有部分的人會因為政府的法令更加嚴格而減少、遠離抽菸，但另一部份的人則會轉向地下化，造成更多的問題。他認為，一昧的相信全面禁止便能夠完全解決抽菸的問題，是一種錯誤，而倉促間的匆忙上路，導致各校校方端出殘破荒謬的配套措施，則是另一種錯誤。（編輯：卞金峰）1120307