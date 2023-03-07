曾淑慧成疾管署首位女副署長 最快7月輪任發言人

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

衛福部疾管署新任副署長將由原感染管制及生物安全組長曾淑慧（左）升任，最快7月起將和另一名副署長羅一鈞輪任發言人。右為疾管署長莊人祥。中央社記者陳婕翎攝 112年3月7日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎台北7日電）衛福部疾病管制署新人事，副署長由疾管署感染管制及生物安全組長曾淑慧升任，是疾管署首位女性副署長，曾淑慧是婦產科醫師出身，最快7月起和另一位副署長羅一鈞輪任發言人。

衛生福利部常務次長石崇良日前調任中央健保署署長，次長空缺，衛福部長薛瑞元2月14日宣布人事異動，由時任疾管署長周志浩接任次長，時任疾管署副署長的莊人祥接掌疾管署，曾淑慧則自2月24日起升任副署長。

莊人祥今天下午在疾管署例行疫報前表示，曾淑慧是1名婦產科醫師，陽明醫學系畢業的公費醫師，畢業之後陸續到長庚大學臨床醫學研究所攻讀博士班。在公費服務6年期間後，她在桃園市衛生所擔任醫師兼主任。

莊人祥說，曾淑慧因緣際會下到疾管署服務，一路從科長做到感染管制與生物安全組的組長。感染管制與生物安全組負責醫療及長照機構感染管制業務、抗生素管理及實驗室生物安全，過去很長一段時間，這些業務都是曾淑慧負責。

莊人祥表示，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）期間，曾淑慧負責中央流行疫情指揮中心醫療應變組內工作，許多醫療照護機構感染管制指引的制訂，都是由曾淑慧與感染管制與生物安全組成員與專家共擬，防疫貢獻非常大。（編輯：陳清芳）1120307