全教產籲教師補休期限延長 教育部承諾協調縣市

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（中央社記者陳至中台北7日電）全國教育產業總工會今天指出，公務人員補休期限已延長為2年，教師也應比照，但許多縣市未實施，影響教師權益。教育部承諾，會持續協調各縣市延長期限。

全教產今天發出新聞稿指出，依據「公務人員保障法」第23條及「各機關加班費支給辦法」第6條規定，公務人員補休期限自民國112年1月1日起由1年延長為2年。

校園內有人是公務員身分，有人則是教師身分。全教產主張基於公平性，學校教師的補休，若加班事實發生在112年1月1日以後者，期限應比照公務人員改為2年，以免產生「一校兩制」

全教產指出，近年由於學校經費不足，無法給予加班費，教師被要求超時工作、假日工作，只能選擇補休，但許多教師因課務找不到時間補休，長期累積下來，最後因超過期限而「自動歸零」。

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全教產表示，目前只有台北市、桃園市、新竹縣、嘉義縣、宜蘭縣、台東縣、澎湖縣開放教師補休期限延為2年，希望其他縣市也盡快實施，創造公平的勞動條件。

教育部今天晚間以文字回應媒體指出，已於2月4日通函各大專及地方政府，要求研議所屬學校教師的補休假期限。教育部將持續瞭解並協調各地方政府參照公務人員保障法規定，維護教師權益。（編輯：陳政偉）1120307