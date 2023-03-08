陳吉仲為蛋供應現況致歉 沒做好會有所進退

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（中央社記者王揚宇、范正祥、王承中台北8日電）關於雞蛋供應不足，農委會主委陳吉仲今天受訪時向消費者與店家致歉，也說自己只要在這個位子的一天，會做到最好，如果沒做好，「我當然會知道有所進退」。

立法院財政等6委員會聯席會議今天審查行政院函請審議「中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算案」，陳吉仲會前接受媒體聯訪，作上述表示。

媒體詢問，缺蛋危機仍未解除，陳吉仲7日表示3月底可以補足缺口，倘若到3月底民眾還是買不到蛋，是否請辭負責。

陳吉仲說，這段期間無法滿足消費者或店家需求，讓民眾多跑好幾次，他真的非常抱歉，不過在3月底前絕對有500萬顆（進口蛋），目前也在尋求符合檢疫跟衛生前提下的其他國家雞蛋，一有消息會向大家報告，也會確保國內糧食安全。

陳吉仲也向農民澄清，這只是一個短期專案進口，現在中南部天氣開始回穩，而禽流感2月的高峰已過，農委會會全力防堵，讓雞蛋生產可以陸續回穩，這是最重要工作。

陳吉仲說，個人的位置，他不會有任何的戀棧，但只要在這個位置一天，絕對會為農業部門與消費者做到最好，如果沒有做好的，「我當然會知道有所進退」。1120308