台科大辦台灣印尼論壇 深化永續技術新南向

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台灣科技大學7日舉辦「台灣印尼循環經濟與綠色創新資源」論壇，兩國代表就再生能源、廢棄物再利用等議題交換意見。（台科大提供）中央社記者陳至中台北傳真 112年3月8日

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（中央社記者陳至中台北8日電）台灣科技大學今天表示，7日舉辦「台灣印尼循環經濟與綠色創新資源」論壇，兩國代表就再生能源、廢棄物再利用等議題交換意見，也深化台灣綠色永續技術與新南向國家的合作。

台科大今天發布新聞稿指出，印尼泗水理工大學前校長蘇波博（Priyo Suprobo）等18名產官學界代表，昨天在論壇中與台灣代表熱烈討論。蘇波博更與台科大校長顏家鈺共同承諾，將加強兩校永續發展課程的教學和學術合作。

外交部無任所大使、台灣永續能源研究基金會董事長簡又新也在論壇中分享，再生能源是台灣淨零碳排的關鍵，他並回顧1987年環保署長任內面對「垃圾戰爭」，如何透過政府與民間共同努力，讓台灣成為廢棄物資源化再利用的典範。

另外，台灣和印尼代表，也陸續分享飛灰、石膏回收實例，以及循環經濟為基礎的營建工程等，對照兩國的現況，引起現場許多迴響和討論。

台科大表示，將持續與印尼產官學界交流溝通，建立雙邊循環經濟網絡，鼓勵台灣企業前往印尼投資，一同創造雙贏。（編輯：卞金峰）1120308