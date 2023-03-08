避免浮動房價爭議 消基會籲訂房簽書面契約

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（中央社記者楊淑閔台北8日電）近日媒體報導，消費者228連假入住酒店被以浮動房價機制高額收費。消基會今天呼籲消費者，訂房不可單靠電話確認房價與服務內容，應依相關規定簽訂書面契約。

消費者文教基金會今天發布新聞指出，媒體報導周姓消費者一家四口2大2小，於228連假入住嘉義阿里山英迪格酒店，3天兩夜含早晚餐，退房時總共被收取新台幣6萬9000元。業者解釋國際飯店房價原本就有浮動價格機制，不同時間，隨著住房率高低會有浮動性房價。

消基會認為，依據「個別旅客訂房定型化契約應記載及不得記載事項」規定，有關第二條的「住宿期間、所需客房房型、數量、訂房者或住房者姓名及連絡方式。」、第三條的「房價總金額（含稅金及服務費）、付款方式、房價所含之商品（服務）及提供之設施設備。」都應事先白紙黑字明白標示出來，並應簽訂契約，才是完整簽約程序。

消基會指出，即便是浮動房價，也應於訂房時，在契約中明白標示確定價格，才符合「個別旅客訂房定型化契約應記載及不得記載事項」的規定。

消基會提醒消費者，無論是預約或現場訂房，都要看清契約相關條款，清楚認知所要訂定的房型、數量、房價總金額（含稅金及服務費）、付款方式、房價所含的商品（服務）及提供的設施、設備。

消基會呼籲業者，務必依「個別旅客訂房定型化契約應記載及不得記載事項」規定，以書面完成訂房手續，才符合規定，並可降低爭議，提升服務品質。

至於如何執行訂房書面手續，消基會認為，個別旅客訂房定型化契約的訂定，除可用一般紙本簽訂，也可以使用官網、電郵跨越地域的方式完成書面契約的訂定。（編輯：李亨山）1120308