7旬翁心臟衰竭反覆住院 跨領域團隊照護助改善

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曾因心臟衰竭反覆住院的黃姓男子（左3）8日出席奇美醫學中心衛教宣導會，分享復健過程，院方也特別準備蛋糕，為本月滿70歲的黃男提前慶生。中央社記者楊思瑞攝 112年3月8日

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（中央社記者楊思瑞台南8日電）70歲黃姓男子在2021年因擴張性心肌病變合併收縮性心臟衰竭住院，病情嚴重到醫師建議心臟移植，後來接受奇美醫學中心心臟功能強化治療團隊跨領域照護及復健，至今控制良好。

將滿70歲的黃姓老翁今天出席奇美醫學中心衛教宣導會分享復健過程，院方準備蛋糕為他提前慶生。黃男表示，當時因心臟衰竭問題前後住院治療3次，心臟功能評估僅剩30%左右，醫師還曾建議接受心臟移植手術，後來院方安排心臟功能強化治療團隊介入，出院後定期回醫院復健，並由個管師追蹤，透過服藥及搭配調整飲食及生活作息，至今未再住院，不適症狀也改善許多。

奇美醫學中心心臟血管內科主治醫師廖家德表示，黃男當時反覆住院，且多次面臨急性肺積水，一度緊急插管並使用強心升壓劑治療；後來由跨領域團隊共同照護及後續門診追蹤，落實居家生理監控及心肺復健，經照護半年後，症狀明顯改善，也逐漸恢復原本生活功能。

廖家德表示，過去心臟衰竭治療多為醫師與病人一對一模式，後續照護追蹤相對較為缺乏。奇美2017年成立心臟功能強化治療團隊，由醫師、個案管理師、專科護理師、藥師、物理治療師、營養師及社工師組成，針對心臟衰竭病人給予全方位且個別化照護及持續追蹤。

康家德指出，依衛生福利部2021年統計，心臟衰竭發生率呈逐年增加趨勢，若無適當治療「3個月內再住院率」高達30%，5年死亡率高達50%，等於有半數心臟衰竭病人壽命不到5年。

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廖家德表示，奇美心臟功能強化治療團隊成立至今共收治427名心臟衰竭病患，院方統計「病患3個月內再住院率」由2017年的33.3%降至2022年的9%，平均住院天數也從10.6天下降至6.2天，更能協助改善病人生活品質。

廖家德表示，心臟衰竭目前雖無法完全治癒，但可由積極控制改善症狀，愈能早期發現，控制效果愈好，主要症狀有呼吸喘、呼吸困難、疲倦、尿量減少、體重增加、下肢水腫等，高血壓、高血脂、心律不整等患者都是高危險群，建議飲食少油、少鹽，維持良好運動習慣加以預防。（編輯：孫承武）1120308