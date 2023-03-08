申請學貸門檻 立委建議改為「家庭平均收入」

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳至中台北8日電）民進黨立委吳思瑤今天表示，申請學貸條件為家庭年所得總額新台幣120萬元以下，這項標準過時且過低，建議改為「家庭平均收入」，確實反映家庭經濟負擔。教育部長潘文忠表示會評估。

立法院教育及文化委員會今天邀請教育部做業務概況報告，民主進步黨籍立委吳思瑤質詢時提到，申請學貸的條件（學貸線）一直維持16年前的標準，但中低收入戶標準在過去12年，已經調升約142%（各縣市不一）。

吳思瑤表示，學貸線過低，恐無法幫助到有需求的學生，她建議從「家庭年收入總額」改為「家庭平均收入」，這樣就能考量須照顧年長者和幼童的狀況，確實反映家庭的經濟負擔。

教育部長潘文忠表示，學貸線的確應跟著物價波動調整，表態願整體研議，讓制度更有彈性。

另外，台科大將與華夏科大啟動併校協商，無黨籍立委黃國書今天在質詢時，擔心公私立大學合併，恐因缺乏法源依據等因素，影響教職員的工作權益。他建議教育部可透過獎勵手段，提供誘因。

潘文忠則指出，台科大與華夏科大是「由下而上」自主推動整併，而非由行政機關指導「由上而下」推動。過去經驗顯示，政府透過獎勵誘因促使學校整併，成效未必很好。但若兩校在整併過程中如果有遇到法規上的難題，行政機關會幫忙解釋。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

體育署長鄭世忠上任後，今天首度到立法院教育及文化委員會備詢，朝野立委關注近來體育爭議事件，包括跆拳道選手羅嘉翎過磅超重被判失格、體操國手唐嘉鴻左腳阿基里斯腱斷裂等，提醒體育署檢討相關措施。

民進黨籍立委張廖萬堅也提到，高中籃球聯賽（HBL）最後的8強賽，居然須8天內打7場，賽事比職業籃球還密集，恐增加年輕選手的受傷機會。鄭世忠表示，HBL賽程要兼顧課輔安排、交通和場館等，會再跟高中體總討論改善措施。（編輯：陳政偉）1120308