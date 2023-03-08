彰化大城8011隻雞染禽流感撲殺 少一批產蛋生力軍
2023/3/8 17:58（3/8 18:11 更新）
彰化縣大城鄉一處蛋中雞場主動通報雞隻異常死亡，經採檢確認感染禽流感，防疫人員8日前往執行撲殺及消毒作業。（彰化縣政府提供）中央社記者蕭博陽彰化縣傳真 112年3月8日
（中央社記者蕭博陽彰化縣8日電）彰化縣大城鄉1處蛋中雞場日前主動通報雞隻異常死亡，經確認感染禽流感病毒，防疫人員今天撲殺8011隻蛋中雞及全場消毒，提醒業者持續落實防疫工作；這批雞隻原長大後可產雞蛋。
近期蛋價上漲、市面上雞蛋供不應求，對於這處蛋中雞場撲殺8011隻蛋中雞是否影響雞蛋產量，彰化縣動物防疫所表示，這處養雞場是飼養蛋雞，待雞隻長大後賣給蛋農接續飼養產蛋，因此，撲殺這處蛋中雞場無影響現階段雞蛋產量，「但少了一批未來可產蛋的雞」。
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彰化縣動物防疫所今天下午發布新聞稿表示，3月4日接獲大城鄉某處蛋中雞場主動通報雞隻異常死亡，防疫所立即派員進行移動管制並採樣送驗，昨天經行政院農業委員會家畜衛生試驗所確診感染新型H5N1亞型高病原性禽流感病毒，動防所人員今天完成撲殺清場消毒。
動物防疫所表示，近期早晚溫差大，易造成禽隻緊迫，請業者留意禽隻保溫及禽舍防鳥措施，並持續落實門禁管制、人員、運禽車、運蛋車、飼料車等車輛及運輸籠、蛋箱、蛋盤等運輸載具消毒作業，及避免其他動物進出場區等生物安全工作，防範疫情傳播。（編輯：謝雅竹）1120308
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