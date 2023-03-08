更多編輯台推薦新聞：
WBC經典賽一日棒球迷做功課 又不是世界盃台灣人在瘋什麼？
運動

WBC經典賽一日棒球迷做功課 又不是世界盃台灣人在瘋什麼？

獨家／奈良美智「朦朧潮濕的一天」 4/1起台灣巡展10年
文化

獨家／奈良美智「朦朧潮濕的一天」 4/1起台灣巡展10年

李維拉讚前隊友王建民懷抱夢想 可惜跑壘受傷「生涯就不一樣了」
運動

李維拉讚前隊友王建民懷抱夢想 可惜跑壘受傷「生涯就不一樣了」

聯合國邁出重大一步 提新方法監測全球溫室氣體
國際

聯合國邁出重大一步 提新方法監測全球溫室氣體

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
不斷更新／經典賽巴拿馬4局上接連安打 台灣0比5落後
首頁 / 生活

彰化大城8011隻雞染禽流感撲殺 少一批產蛋生力軍

2023/3/8 17:58（3/8 18:11 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
彰化縣大城鄉一處蛋中雞場主動通報雞隻異常死亡，經採檢確認感染禽流感，防疫人員8日前往執行撲殺及消毒作業。（彰化縣政府提供）中央社記者蕭博陽彰化縣傳真 112年3月8日
彰化縣大城鄉一處蛋中雞場主動通報雞隻異常死亡，經採檢確認感染禽流感，防疫人員8日前往執行撲殺及消毒作業。（彰化縣政府提供）中央社記者蕭博陽彰化縣傳真 112年3月8日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蕭博陽彰化縣8日電）彰化縣大城鄉1處蛋中雞場日前主動通報雞隻異常死亡，經確認感染禽流感病毒，防疫人員今天撲殺8011隻蛋中雞及全場消毒，提醒業者持續落實防疫工作；這批雞隻原長大後可產雞蛋。

近期蛋價上漲、市面上雞蛋供不應求，對於這處蛋中雞場撲殺8011隻蛋中雞是否影響雞蛋產量，彰化縣動物防疫所表示，這處養雞場是飼養蛋雞，待雞隻長大後賣給蛋農接續飼養產蛋，因此，撲殺這處蛋中雞場無影響現階段雞蛋產量，「但少了一批未來可產蛋的雞」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

彰化縣動物防疫所今天下午發布新聞稿表示，3月4日接獲大城鄉某處蛋中雞場主動通報雞隻異常死亡，防疫所立即派員進行移動管制並採樣送驗，昨天經行政院農業委員會家畜衛生試驗所確診感染新型H5N1亞型高病原性禽流感病毒，動防所人員今天完成撲殺清場消毒。

動物防疫所表示，近期早晚溫差大，易造成禽隻緊迫，請業者留意禽隻保溫及禽舍防鳥措施，並持續落實門禁管制、人員、運禽車、運蛋車、飼料車等車輛及運輸籠、蛋箱、蛋盤等運輸載具消毒作業，及避免其他動物進出場區等生物安全工作，防範疫情傳播。（編輯：謝雅竹）1120308

#蛋中雞
#禽流感
#大城
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族