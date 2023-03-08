阿拉伯商務協會籲勿忘敘利亞災民 盼2週募700箱物資

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阿拉伯在台商務協會8日舉辦「阿拉伯之夜」活動，盼喚起各界關注受強震和戰爭衝擊的敘利亞災民；活動現場布置阿拉伯風格市集。中央社記者吳昇鴻攝 112年3月8日

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（中央社記者吳昇鴻台北8日電）土敘強震對長年內戰的敘利亞而言雪上加霜，災民人數難以估計。阿拉伯在台商務協會今晚舉辦「阿拉伯之夜」，多位駐台使節與會。商會理事長韓威爾表示，期待喚起各界關注敘利亞人遭遇，盼2週內募集700箱物資且運抵敘利亞。

阿拉伯在台商務協會（Arab Chamber of Commerce Taiwan）晚間在台北市美僑協會主辦的國際文化交流活動「阿拉伯之夜」，邀請來自25國、超過40位的外交使節與代表出席。

聖文森駐台大使柏安卓（Andrea Bowman）、宏都拉斯駐台大使布羅德（Harold Burgos）、聖克里斯多福及尼維斯駐台大使范東亞（Donya L. Francis）、瓜地馬拉駐台大使巴迪亞（Oscar Adolfo Padilla Lam）等友邦大使及多位駐台代表皆為座上賓。

從敘利亞來台8年的阿拉伯在台商務協會理事長韓威爾（Wael Hamouie）接受訪問時表示，2月土敘強震後，各界關注敘利亞災況的程度遠低於土耳其。他認為，敘利亞長年面臨內戰，如今再遇強震，對外部援助的需求比往日更大。

外交部日前表示，台敘雙方無實際接觸往來，援助有其困難，但會尋求透過NGO（非政府組織）協助。

韓威爾表示，受限於國際局勢對外交管道的限制，許多台灣人的善心無從施力，商會希望扮演橋梁協助募集捐款或物資，送抵敘利亞民間社區，落實台灣能幫忙（Taiwan Can Help）精神，「目標在2週內募集700箱物資，主要以糧食為主，並且送到敘利亞。」

阿拉伯在台商務協會自2018年起每年舉辦「阿拉伯之夜」，邀請外國使節共襄盛舉。

韓威爾說，期待透過各駐台使節協力推展，喚起在台灣的國內外人士對敘利亞的關注，若有善心人士願意伸出援手，可以關注商會官網的捐款消息。

土耳其東南部與敘利亞接壤地區2月6日發生規模7.8強震，聯合國（UN）表示，單在敘利亞至少有880萬人受到毀滅性地震影響。聯合國兒童基金會（UNICEF）聲明指出：「在敘利亞遭受內戰和地震雙重影響的370萬名兒童，正面臨數種日益嚴重的潛在災難性威脅。」（編輯：謝佳珍）1120308

阿拉伯在台商務協會8日舉辦「阿拉伯之夜」活動，聖克里斯多福及尼維斯駐台大使范東亞（左上1）、聖文森駐台大使柏安卓（左上2）等人參與活動。中央社記者吳昇鴻攝 112年3月8日