柏林旅展台灣館茶文化吸睛 德官員議員助陣

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德國國會議員布德（右）7日在柏林旅展台灣館致詞，稱讚噶瑪蘭威士忌的美味。（駐德代表處提供）中央社記者林育立柏林傳真 112年3月8日

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（中央社記者林育立柏林8日專電）國境開放後台灣全力爭取國際旅客，以茶文化為主軸在全球最大旅展柏林旅展設置台灣館，德國官員、議員特地到場助陣。

柏林國際旅展（ITB）7日起一連舉行3天，由交通部觀光局駐法蘭克福辦事處率領金界、雄獅、宏祥等旅遊業者和直飛德國的中華、長榮等航空業者參展。

今年台灣館以台灣茶酒館為設計主軸，由歐洲台灣精品茶學會的茶藝師介紹台灣茶文化，曾炎輝表演油紙傘彩繪，台北吧沐酒吧（Bar Mood Taipei）還特地以噶瑪蘭威士忌為基底，將台灣春茶和紅心芭樂入酒，希望驚豔歐洲朋友的味蕾。

台灣館昨天舉辦Happy Hour活動，曾多次訪台的德國國會文化暨媒體委員會主席布德（Katrin Budde）專程來參觀，她致詞時稱讚噶瑪蘭威士忌的美味，呼籲民主國家團結起來支持台灣。

德國經濟部主管觀光的官員魏爾曼（Iris Wehrmann）今天也特地到台灣館品茗，體驗台灣的茶文化，為台灣參展助陣，並主動對兩岸局勢表達關切。

柏林國際旅展是全球規模最大的旅遊交易博覽會，過去3年因COVID-19疫情停辦，今年恢復舉辦成功吸引161國的5500家業者參展，現場氣氛熱絡。（編輯：黃自強）1120308