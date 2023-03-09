核二2號機將除役 環團：老舊核電廠不應繼續使用

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（中央社記者張雄風台北9日電）核二2號機預計14日期滿除役，部分政治人物呼籲延役20年。環保團體今天表示，核二延役是無視法律及民意；應學習日本節電，而不是繼續使用老舊的核電廠。

核二2號機運轉執照將於14日到期，部分政治人物呼籲核二2號機應「延役20年」。

地球公民基金會執行長蔡中岳表示，核二2號機延役有3不能，一是在物理上不能，因為沒有地方放核廢料；二是法規上不能，延役應5年前就要提出，但遲至今日完全沒有提；第三則是現況，因為地方政府根本不發給乾式貯存設施執照。

蔡中岳強調，無視法律、無視事實、無視民意，就是擁核最大的問題。

台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅表示，日本2020年電力消費需求是9135億度，較福島核災發生前的2010年減少832億度，減幅9.1%，代表用電可以「負成長」；核二廠2號機除役停機，要用能源，可以學習日本節電，而不是繼續使用老舊的核電廠。

全國廢核行動平台今天舉辦「福島核災12周年—福島核災尚未終結、拒絕核電漂綠騙局」記者會。

福島核災邁入12週年，全國廢核行動平台表示，至今災區污染仍無法解決，輻射廢土與核污水問題嚴重，大約137萬噸的核廢水貯存在1080個水槽中，預計水槽容量最快將於2023年夏、秋季達到飽和，因此日本政府決定今年春夏之間要排放核污水至太平洋，引發議論。

綠色公民行動聯盟秘書長崔愫欣說明，福島電廠的反應爐中還有剩餘的燃料棒碎片，且清除遲至今日還是沒有進展，目前的科技無法處理，因此必須每天注入冷卻水。

崔愫欣說，雖然經過處理，但輻射物質累積是否能合乎標準，也都令人質疑；排放具放射性物質的水也違反國際法，美國國家海洋暨大氣總署等海洋研究機關也公開反對排放核污水入海；污染土部分，目前是暫存在福島核電廠周圍，占地1600公頃、約1400萬噸，也找不到最終處理場所。

蔡中岳表示，2011年時，日本還有54個核能機組，目前已經廢爐除役24個，僅剩30個機組；福島核災後有10年時間日本「核電歸零」，如今通過安全檢查的機組有10個，但截至今年2月24日，只有7個重啟運轉，主要原因就是日本社會也堅持反對核電。

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環境法律人協會特聘研究員謝蓓宜指出，去年12月福島雙葉町首次有農產品可以出貨販售，代表核災嚴重到農產品要到10年之後才能出貨，這件事不能忽視，食安的部分大家都很重視。

媽媽氣候行動聯盟秘書長楊順美表示，台灣企業面臨2050淨零壓力，希望引進小型模組化的第四代核電（SMR），但想要靠SMR解決問題是「不切實際」，一來SMR的興建時間緩慢，二來產生的核廢料是傳統核電廠的2至30倍，更難處理；無法處理核廢料就不是綠電，就是一場漂綠的騙局。（編輯：管中維）1120309