立委盼協助民間自主減碳 完成淨零承諾目標

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

民進黨立委吳玉琴（左）與台灣小農種碳專案利益相關者諮詢會議召集人陳曼麗（左）10日在立法院舉行記者會，指台灣小農種碳專案獲黃金標準專案認證，每年約可產生300噸碳權，盼相關單位未來能繼續協助民間自主的減碳運動，讓台灣完成淨零承諾目標。中央社記者趙世勳攝 112年3月10日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王揚宇台北10日電）民進黨立委吳玉琴等人今天召開記者會指出，台灣小農種碳專案獲得黃金標準專案認證，每年約可產生300噸碳權，期盼相關單位未來能繼續協助民間自主的減碳運動，讓台灣踏實完成淨零承諾目標。

吳玉琴今天與前立委、台灣小農種碳專案利益相關者諮詢會議召集人陳曼麗，以及天地和氣公司董事長方儉等人在立法院召開記者會，說明相關議題。

吳玉琴說，政府近年來致力實現淨零減碳承諾，包括國發會公布的2050淨零路徑，也三讀通過氣候變遷因應法，且環境保護署準備升格為 「環境部」的組改草案，立法院正審查中；此外，各相關部會已建立淨零推動辦公室，全力推動淨零減排的目標。

吳玉琴指出，今年可稱為台灣的淨零減排元年，更重要的，淨零減排不僅是少數產業大量排放碳的問題，也是全國民眾都必須關注的議題。

吳玉琴表示，在環保人士與微型農業主的共同努力下，大家完成了以「土壤有機碳」方法論的專案認證，並且成功開啟了國際減碳淨零與碳交易之路，為國內淨零目標的實現打開了通往國際認證的大門。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

吳玉琴說，目前台灣已有270公頃、300多名小農參與了國際減碳認證「小農種碳專案」，而這是一個微型專案，每年約可產生300噸碳權，也是國際上第一個聚合眾多小農共同參與的專案，同時滿足多項聯合國永續發展指標。

吳玉琴認為，同樣的模式未來還可以擴大到更多自然碳匯項目，例如造林等，期盼透過負碳農產品的消費與碳權交易，全體民眾都能夠參與到減少碳排放的工作中。（編輯：蘇志宗）1120310