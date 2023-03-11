部分工時接受度較低 台灣女性勞參率低於日韓

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（中央社記者曾以寧台北11日電）勞動部分析，2021年台灣女性勞動參與率51.5%，低於日、韓，與日、韓女性在50歲左右、婚育壓力減輕後有再就業潮且多偏好部分工時工作，台灣人普遍對部分工時接受度較低有關。

據國家發展委員會公告2021年主要國家女性勞動力參與率數值，台灣整體女性勞參率51.5%，低於日本53.5%和韓國53.3%；另據勞動部統計，台灣男性勞參率66.9%，和女性差距比日（71.3%）、韓（72.6%）小。

觀察當年台、日、韓女性各年齡層勞參率變化，最高點都在25到29歲間；但台灣女性勞參率自29歲開始一路下滑，日本、南韓則分別在45到49歲、50到54歲間還有第2個高點。

勞動部統計處長梅家瑗接受中央社記者採訪指出，東亞地區的家庭照顧責任仍多落在女性身上，女性在20~30歲離開職場，多是因為結婚、生育因素；日韓女性在45歲後勞參率再有高點，應是在小孩長大、家庭照顧壓力稍微下降之後，再度就業，且根據觀察，這個族群多會偏好從事部分工時工作。

梅家瑗指出，台灣與日韓對部分工時的社會接受度大有不同。在台灣，多數人不是做全職工作、就是沒有在工作，2021年台灣部分工時就業者僅佔全體勞動力3.2%；日本、南韓則分別為25.6%、16.1%，都遠高於台灣。

梅家瑗分析，台灣人多數會認為部分工時是「比較不好」的就業型態，是找不到全職工作、又需要賺錢糊口的人，才會「屈就」於部分工時；且在公布部分工時統計結果時，若部分工時比例有所下降，輿論多會覺得是「比較好」的。

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梅家瑗說，其實部分工時就業較有彈性，對無法工作滿8小時的人來說，較不會陷入「必須家庭、工作二選一」的困境，對於已經離開職場一段時間、重新找工作的人也較友善，如果大眾覺得做部分工時「也不錯」，應能更活絡整體勞動參與。

梅家瑗也表示，對雇主來說，雖然以最低薪資計算，聘僱2個部分工時人員的平均時薪成本較聘僱1個全時人員來得高，也可能增加交接、教育訓練成本；但對於缺工產業，透過適當的工作設計，招聘部分工時人員，也不失為一種快速補足人力的方式。（編輯：陳清芳）1120311