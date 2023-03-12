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密集挖樹洞築巢 台南水道博物館見五色鳥公寓

2023/3/12 12:52（3/12 15:11 更新）
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台南山上花園水道博物館園區生態豐富，吸引不少鳥類棲息，館方人員近日常在密林區發現五色鳥築巢。（館方提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 112年3月12日
台南山上花園水道博物館園區生態豐富，吸引不少鳥類棲息，館方人員近日常在密林區發現五色鳥築巢。（館方提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 112年3月12日
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（中央社記者楊思瑞台南12日電）台南山上花園水道博物館園區生態豐富，吸引不少鳥類棲息，館方人員近日發現多處五色鳥巢，甚至同一截樹幹上出現多個樹洞，宛如「五色鳥公寓」，成為另一種生態景觀。

台南市政府文化局今天發布新聞稿指出，山上花園水道博物館在2019年開放參觀前，先後曾為自來水公司轄管的古蹟原台南水道及地方政府苗圃，因少有民眾造訪，也造就歷時百年仍能保存完好的自然面貌，豐富生態資源也成為亮點。

館方人員指出，近年在園區陸續發現黃鸝、朱鸝、領角鴞、鳳頭蒼鷹、大小捲尾、翠翼鳩、五色鳥、夜鷺、黑冠麻鷺等鳥種，尤其最近是五色鳥築巢期，園區處處可聽到宛如敲木魚的叫聲，相當有趣。

館方人員表示，五色鳥也被稱為台灣擬啄木，同時因身上5種羽色，及叫聲如和尚敲木魚「扣、扣、扣」，又俗稱為「花和尚」，雖然不是保育類動物，但因顏色鮮艷漂亮，常引起注意，主要棲地為中低海拔的闊葉林中上層，常會在枯木鑿洞築巢。

館方人員指出，最近在園區密林區巡視時，若在地上發現樹枝、碎屑，往往抬頭尋找就能發現五色鳥啄出來的樹洞，甚至還有多個鳥巢集中在同一截樹幹上情形，宛如「五色鳥公寓」一般，相當有趣。

館方人員指出，目前已開發多套水道文史及運作原理課程，今年將再納入環境生態項目，好好利用園區天然寶庫資源，讓水道博物館能充分發揮教育推廣功能，也鼓勵更多人親近、愛護自然環境。（編輯：卞金峰）1120312

台南山上花園水道博物館園區吸引不少五色鳥棲息，館方人員近日發現樹幹上出現多個樹洞鳥巢，宛如「五色鳥公寓」。（館方提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 112年3月12日
台南山上花園水道博物館園區吸引不少五色鳥棲息，館方人員近日發現樹幹上出現多個樹洞鳥巢，宛如「五色鳥公寓」。（館方提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 112年3月12日
#台南水道博物館
#五色鳥公寓
#台灣擬啄木
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