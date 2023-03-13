立委指水價過低不利節水 王美花：納耗水費綜合檢討

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南部水情嚴峻，經濟部長王美花（右）13日率台灣自來水股份有限公司董事長胡南澤（左）等人赴立法院經濟委員會，就水情進行專題報告並備質詢。中為水利署長賴建信。中央社記者鄭清元攝 112年3月13日

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（中央社記者曾智怡、劉千綾台北13日電）氣候變遷讓旱災成常態，立委關切台灣水價過低不利節水；經濟部長王美花表示，將綜合檢討台水公司、台北自來水事業處水價結構不一，以及耗水費機制，並在兩個月內提出評估報告。

王美花今天赴立法院就「極端氣候下台灣水資源政策執行現況，及南部大旱政府相關因應對策」進行報告並備質詢，立委關切台灣水價政策。

民進黨立委林岱樺質詢表示，台水老舊管線達3萬1000公里，長度幾乎可繞地球一周，汰換經費都由台水負擔，包含桃園到竹科新台幣30億元管線工程等，導致台水面臨負債困境，且負債持續提高，去年虧損900多億。

林岱樺指出，民國111年台水每賣一度水就虧損0.62元，對比109年每度虧損0.36元，110年每度虧損0.57元，可見虧損幅度持續上升。她認為，由負債900多億的公司負擔水資源建設並不合理，「政府重視台電、中油，就不重視台水？」，呼籲台水減緩漏水率工程應納入前瞻計畫經費支出。

王美花回應，台水現有17條備援管線由中央支應，原本就會納入前瞻計畫評估與支援台水建設。

林岱樺指出，因水費占企業營業成本低，如高用水半導體、電子業，水費僅占千分之一，呼籲高耗水企業須提高水價，參考北水收費價格，並提出獎勵驅動其節水，「給棒子也給蘿蔔」。

王美花表示，台水、北水水價結構不太一樣，今年開始實施耗水費後，是否仍舊不平衡，應繼續檢討，也會在兩個月後提出評估報告。

民進黨立委蘇治芬質疑，對枯水期單月用水量逾9000度的大用水戶開徵耗水費，每度徵收3元，一年下來耗水費才約32萬元，費用過低。

蘇治芬提到，2017年時，經濟部擬分階段調漲水價，將現有4段水價級距增為6至7段，並新增2段高用水級距；近日面對旱災，企業也須善盡責任，她關切經濟部是否調整水價政策。

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王美花中場休息接受媒體訪問表示，近期至各地巡視水情，很多立委都關切氣候變遷加劇，旱災情形嚴峻，希望政府有各項因應，包含新增水源或調度，以及在此背景之下，台水、北水處水價不一，是否調整水費或耗水費機制，皆需經濟部評估。

王美花說，耗水費2月1日開徵，將分析上半年大用水戶用水狀況，進而檢討水機制；她補充，目前實施耗水費對象是每月用水9000度以上，跟北水級距也有落差，會以細緻數據和廠商使用再生水狀況來評估。（編輯：蘇志宗）1120313