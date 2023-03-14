經部擬調漲水價？水利署澄清：短期內尚無調整規劃

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水利署14日表示，水價涉及民眾基本生活，若調整可能衝擊用水正義及經濟，短期內尚無調整規劃。（中央社檔案照片）

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（中央社記者曾智怡台北14日電）近期水情吃緊，經濟部長王美花昨天在立法院備詢表示，將綜合檢討水價、耗水費機制，外界解讀為水價調漲有譜。水利署今天表示，水價涉及民眾基本生活，若調整可能衝擊用水正義及經濟，短期內尚無調整規劃。

水利署今天發布新聞稿表示，水價涉及民眾基本生活，其調整衝擊用水正義及經濟等深遠問題，短期內尚無調整規劃。

水利署指出，耗水費徵收僅針對大用水戶，不涉及一般民生用戶，目的在促進大用水戶提高用水效率，於今年2月1日開徵，目前已有許多企業積極洽詢節水方案，投入水資源效率用水提升工作，進行回收率盤查，預計開徵後將會省水約一座寶二水庫水量。

水利署呼籲，節約用水是應對氣候變遷的重要水資源管理政策，將審慎評估耗水費的效應，兼顧民生與經濟發展，以達成穩定供水的目標。（編輯：潘羿菁）1120314