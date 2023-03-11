抗旱戰再起4 / 不只為省錢 達人教你如何節水顧環保

不只為省錢 達人教你如何節水顧環保

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已有20多年儲水習慣的蔡姓長者說，她在浴室準備水桶或臉盆，要求全家人在洗澡時將熱水流出前的冷水留存，可沖馬桶或打掃清潔再利用。中央社記者魯鋼駿攝 112年3月11日

2021年大旱剛過，水情警報再起，面對這波雨季前的天候難關，已有抗旱經驗的農民開始備戰因應，包括企業也刻不容緩地提早準備，而落實在每人身上的節水任務也有助於環保。

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抗旱戰再起4（中央社記者魯鋼駿新竹市11日電）南部降雨持續不佳，水情相對嚴峻，旱災中央災害應變中心1日成立，也象徵繼2021年大旱後又再面臨抗旱戰役，而民眾節水意識及行動，改變一些生活習慣，就能節水顧環保。

住透天厝的楊姓女子告訴中央社記者，家中除濕機水箱常常1天可積滿約2桶，她會再利用於沖馬桶、刷地板或澆花等，且近年常遇缺水或停水，她將家中水龍頭、馬桶及蓮蓬頭等都改用省水裝置，調節到合適出水量，帶孩子們從小培養節水、環境保護習慣。

已有20多年儲水習慣的蔡姓長者說，家中成員多，她在浴室準備水桶或臉盆，要求全家人洗澡時留存熱水流出前的冷水，可用於沖馬桶或打掃，洗米水、洗菜水可用於澆花，養成習慣後，能省不少水費。

家中裝有淨水機的薄姓婦人表示，飲水量大的家庭，RO逆滲透裝置產生的「廢水」量很可觀，很適合沖馬桶、拖地或洗車等。

根據經濟部水利署官方網站中的節約用水平面文宣「十大省水好習慣」指出，洗車時用水桶代替水沖，每次可省180公升水；馬桶改用兩段式省水裝置，每次可省30公升水；洗手抹肥皂及搓揉時將水龍頭關緊、刷牙用漱口杯、洗菜以盆槽代替水流沖洗等，分別可省5公升水。（編輯：李明宗）1120311