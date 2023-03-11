抗旱戰再起1 / 水情挑戰再現 南高嘉多元節水因應

水情挑戰再現 南高嘉多元節水因應

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2021年大旱剛過，水情警報再起，面對這波雨季前的天候難關，已有抗旱經驗的農民開始備戰因應，包括企業也刻不容緩地提早準備，而落實在每人身上的節水任務也有助於環保。

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抗旱戰再起1（中央社台北11日綜合報導）南部地區再現水情挑戰，台南市為減量供水橙燈、嘉義縣市及高雄市為減壓供水黃燈，相關縣市採多元節水措施，包括啟動工業節水、回收水取用及再生水利用等，並續鑿設抗旱井等因應。

繼2021年大旱後，水情影響陸續浮現，台南市善化區蓮潭公園設有滯洪池，搭配池邊植栽形成優美景色，但近3年已兩度在2月就乾涸，美景不再，池中魚群死亡。

另外，嘉義縣山區種茶，高山茶樹靠下雨、溪水灌溉，阿里山鄉高山茶農表示，未來兩週如果還不下雨，溪裡也抽不到水，茶樹難發芽，春茶可能歉收。

不只亮水情燈號的區域，竹北區域稻農1月下旬開始整田，但農田位屬水源「水尾」處，莊姓農民的農地由於灌溉用水不足，都還無法整田，只能痴痴等水。

東部方面，台東縣一期稻作目前為插秧期，由於缺水，各區輪流供水，一名青年農民剛插完秧苗就沒水灌溉，輪到所屬區域放水時，他趕緊借抽水機抽水灌溉乾裂農田，5分地的水稻田需2天才能淹滿水。

因應水情警報，台南市長黃偉哲表示，台南市政府配合經濟部水利署等提早因應，去年就啟動相關工業節水、回收水取用及再生水利用等抗旱措施。

目前台南各廣場、戲水池停用水源，要求工業區自主節水率須超過10％、用水回收率達95％以上、用水大戶減量供水，市府也完成抗旱井整備，預計每日提供約3萬噸支援民生次級與工業用水；春季雜作灌溉用水由行政院農業委員會農田水利署執行多元水源灌溉計畫，節省水庫出水量。

水利署南區水資源局副局長何達夫說，節水相關措施是依水情狀況滾動式調整，盡一切努力延長水庫可穩定供水期程。

嘉義縣方面，縣治污水處理廠、朴子市水資源回收中心、民雄鄉水資源回收中心及大埔美水資源回收中心，每日可提供回收水量約1300噸，可清洗道路、澆花、洗車及打掃拖地等；嘉義縣政府說，民眾可直接前往中心裝水取用。

至於山區無自來水且易缺水地區，縣府在中埔鄉、番路鄉、竹崎鄉及大埔鄉等架設88座緊急備用水塔，擴大山區儲水量，山區民眾可就近取水使用。另外，嘉義縣抗旱井34口，分布在民雄鄉、新港鄉、東石鄉、大埔鄉和大林鎮等，嘉義縣環境保護局已檢測抗旱井水質作業，完成抗旱整備。

此外，嘉義市政府1日起各公園及道路噴水池停止補水及噴水，包括地標中央圓環噴水池、嘉義公園噴水池及尿尿小童、文化公園地泉、世賢路一段與自由路口噴水池，市府水車到水資源回收中心取回收水或運用地下水澆灌植栽。

嘉市府也關閉8處社區公園綠地水源，輔導每月1000度以上用水大戶、游泳池、洗車、三溫暖及水療業者等配合節水。台灣自來水股份有限公司第五區管理處預計在嘉義地區鑿設4口抗旱水井，每日可增加4000噸水，確保供水無虞。

因應枯旱期，高雄市政府持續開發多元備援水源，高市府水利局表示，110年與中央合作共鑿62口抗旱水井，今年初起也持續新鑿11口抗旱水井。

此外，4月底前將於高屏溪沿岸再增鑿50口抗旱水井，而鳳山與臨海水資源中心每天可提供7.8萬噸再生水，可因應枯旱期產業需求，再日增1.3萬噸再生水，增加自來水調度量能。

水利局表示，市府積極與中央協調水源調度，澄清湖水庫蓄水率由先前63％提升到89％，鳳山水庫預計3月中旬前蓄增80萬噸水源，並透過地面水、伏流水及地下水等水源聯合調度，維持穩定供水。

中央部會因應作為方面，農水署新竹管理處長林賢正告訴中央社記者，竹北地區水情較吃緊，目前圓環東興圳採日間減量供水，輪流灌溉以增加舊港圳下游灌溉用水量，讓水源充分分配使用。

林賢正說，替代水源部分會抽取伏流水，並利用水井提供水源，也會加強水門管控，避免農民擅自啟動水門影響輪流灌溉調度。

最近積極巡查、關心水情的農水署台東管理處長莊進忠說，原本期待近期會下雨卻落空，目前台東縱谷水情吃緊，池上鄉、關山鎮、鹿野鄉已啟動輪流灌溉，如果山區還是持續不下雨，將和水利局配合抽取地下水和開挖伏流水因應。（編輯：卞金峰）1120311