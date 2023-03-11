抗旱戰再起3 / 工業用水不能斷 企業節水作戰提升廢水回收循環

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力成科技在廠區設儲水槽，若缺水可備用供水達3天，並與水車公司簽訂供水合約載水供應。此外，為提升水循環使用，包含有製程廢水回收、中水回收、雨水回收及生活節約用水等，圖為力成科技回收設備。（力成科技提供）中央社記者郭宣彣傳真 112年3月11日

2021年大旱剛過，水情警報再起，面對這波雨季前的天候難關，已有抗旱經驗的農民開始備戰因應，包括企業也刻不容緩地提早準備，而落實在每人身上的節水任務也有助於環保。

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抗旱戰再起3（中央社記者張榮祥、郭宣彣新竹縣11日電）水情吃緊，新竹、南部科學園區自主要求廠商節水，希望節省5％到10％，企業也透過提升廢水回收循環使用，與水車公司簽訂合約載水供應，全面備水。

國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局長王永壯6日表示，竹科今年水情較過去5年平均水準好一點，但最近一段時間沒雨，區內前10大用水廠商3月初開始自主節水5％。

面對水情危機，竹科與南科提前因應，要求廠商配合節水，獲主要用水戶的半導體及光電等業者支持，藉從源頭節水，希望共度缺水時期。

竹科管理局營建組長曾信忠告訴中央社記者，遇旱期將成立緊急應變小組，實施節水管控，如針對每月用水量大廠商，每天抄表、週週回報，達管控節水成效。

曾信忠說，透過整備園區公設配水池及廠商自備蓄水池，將可預備供2日到5日備用水量，於分區供水時調度備援。

力成科技股份有限公司對中央社記者說，目前在每廠區設儲水槽，如果缺水可備用供水達3天，並與水車公司簽供水合約。此外，為提升水循環使用，包含製程廢水回收、中水回收、雨水回收及生活節約用水等，回收水效益近9成。

因應再生水利用為重要趨勢，竹科管理局表示，在寶山二期擴建園區廠商規劃自建3萬噸再生水廠，另協調經濟部水利署、內政部營建署與縣市政府導入6.7萬噸市政再生水，預計民國119年達成寶山二期園區100％使用再生水。

此外，南科管理局人員告訴中央社記者，台灣積體電路製造股份有限公司自建再生水廠，3月起1天供應再生水1萬公噸；永康再生水廠每天供水8000公噸，安平再生水廠4月每天供水1萬公噸；梅雨季前，台南再生水廠供水台南基地每天可達2萬8000公噸。

南科管理局副局長鄭秀絨說，相較2021年大旱，部分水庫今年總蓄水量較豐足，加上廠商配合節水及再生水運用，台南基地今年汛期前供水沒有問題。

至於高雄基地，南科管理局說，高雄水情雖是減壓供水黃燈，相較台南橙燈減量供水，高雄水情仍較佳，高雄基地每天用水僅1萬5000公噸，但因應可能的缺水問題，高雄基地仍自主節水7％。（編輯：李明宗）1120311