南部水情嚴峻 南水局：多元供、節水措施降衝擊

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（中央社記者蔡孟妤高雄2日電）去年南部降雨量創近30年來最低，水利署南區水資源局今天說，南部縣市在多元供水、節水調控下仍穩定供水，但離汛期來臨還有一段時間且降雨不確定性高，籲民眾持續配合共同節水。

高屏溪攔河堰川流量持續下降，截至2日中午，川流量僅剩7.1cms。高雄水情燈號3月8日起將調整為「減壓供水」的黃燈。為節約用水，高雄市工務局養工處2月起已陸續將公廁洗手台水龍頭改成噴霧式的節水龍頭。

水利署南區水資源局今天發布新聞稿表示，去年南部降雨量創近30年來最低，但在南部地區各縣市政府及相關單位努力節水、多元供水等調控作為下，現階段南部地區仍較民國109年下半年至110年上半年的「百年大旱」時期供水穩定。

不過南水局表示，目前離汛期來臨還有一段時間且降雨不確定性高，呼籲民眾持續配合政府相關政策共同節水。南水局也全年無休將視氣象條件，辦理27次人工增雨作業，盼能增加集水區降雨量，爭取更多水資源，增加應變調度空間。

南水局指出，目前正值南部地區枯水期間最關鍵時刻，南水局除嚴控水庫出水量外，也與農水署嘉南管理處合作，採取精緻灌溉來完成嘉南灌區春季雜作灌溉，另外，台南地區安平再生水廠也在3月上線供水。

為因應後續南部地區春雨不至及梅雨晚到的可能性，已依中央地質調查所公告，擇定高屏溪河段非地下水管制區域，增鑿深達地表下100至150公尺抗旱水井。

同時推動「2023年穩定南部供水抗旱計畫」，強化區域調度及提升淨水場處理能力等措施，增加及時抗旱水源，4月底前預計可增供每日13.6萬噸水源，多管齊下降低旱象對南部地區用水衝擊。（編輯：卞金峰）1120302