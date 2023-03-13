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核二2號機明天除役 經部：大潭通霄新機組130萬瓩補缺口
首頁 / 生活

核二2號機將除役 綠委：已做電力調度不會缺電

2023/3/13 13:16（3/13 18:43 更新）
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（中央社記者王揚宇台北13日電）核二廠2號機預計明天期滿除役，外界擔心是否會對供電造成影響，民進黨立法院黨團副幹事長洪申翰今天說，這是依法停機除役，根據相關電力調度，能讓今年的供電維持在不缺電也穩定的狀況。

核二廠2號機預計3月14日停機除役，經濟部長王美花2月17日已表示，核二廠2號機已經40年，依法時間到了就一定要停機，經濟部去年開始調度相關機組，「都安排好了，不會有缺電的問題。」

民進黨立法院黨團今天召開輿情回應記者會，對於核二廠2號機將於明天停機除役，企業界擔心這會造成供電不穩，洪申翰說，核二廠2號機組進入除役程序後，大潭電廠8號機組會在夏季的用電尖峰前上線，再加上政府這2年增加很多再生能源，且還有水力發電等相關調度，可以讓今年的供電維持在不缺電也穩定的情況。

至於外界討論不用核電後，是否造成電價上漲，洪申翰指出，從俄烏戰爭以來，各國能源價格不斷飆升，台灣已是把能源價格控制到最穩定、漲幅最小的國家之一，這都有相關數據能佐證。

洪申翰表示，國際上有幾個使用核電比例遠超過台灣的國家，例如法國跟南韓，其能源價格上漲幅度都比台灣來得高，尤其核電大國法國，電價漲幅甚至超過10倍；況且核電的問題還有後端的核廢料處理成本，各界也認為以目前的技術來說，可能有被低估的狀況。

洪申翰指出，在核二廠2號機組除役後，接下來的電力規劃及能源價格的平穩，包括台電在內的相關單位都會做考量，並視各方需求進行安排與設計。（編輯：翟思嘉）1120313

#洪申翰
#核二廠
#民進黨立法院黨團
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