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重視行人路權 全國連線宣示落實車輛路口停讓

2023/3/13 17:45（3/13 18:11 更新）
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交通部公路總局為提升公車駕駛人重視路口行人路權及安全，並促使駕駛人養成良好的行車習慣，13日辦理全國連線宣示大會，現場也邀續優業者示範「慢、看、停」與「指差確認」等路口轉彎動作。（公路總局提供）中央社記者汪淑芬傳真 112年3月13日
交通部公路總局為提升公車駕駛人重視路口行人路權及安全，並促使駕駛人養成良好的行車習慣，13日辦理全國連線宣示大會，現場也邀續優業者示範「慢、看、停」與「指差確認」等路口轉彎動作。（公路總局提供）中央社記者汪淑芬傳真 112年3月13日
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（中央社記者汪淑芬台北13日電）交通部公路總局為提升公車駕駛人重視路口行人路權及安全，並促使駕駛人養成良好的行車習慣，今天辦理全國連線宣示大會，展現推動車輛路口停讓的決心。

公路總局發布新聞稿指出，今天邀請全國公路及市區客運業者、各地方政府及各區監理所，共同宣示落實車輛路口停讓，並號召所屬從業駕駛人共同響應。

公路總局長陳文瑞致詞表示，公共汽車是大眾運輸重要的一環，也是民眾常使用的運具，希望藉由全國連線宣示活動，形塑並強化公路及市區客運交通安全文化，達到零重傷、零死亡目標。

去年交通部、公路總局、內政部營建署跟各地方政府，檢討全國1322處路口安全，具體改善包括：退縮行人穿越線、號誌週期調整、增設庇護島或左轉專用道、道路路型優化等。

公路總局統計，去年完成全國1331處路口改善，達成率100.68%。

陳文瑞說，內政部營建署統計至去年7月底前的383處事故件數資料，改善前為每年7.58件，改善後降為4.52件，事故件數顯著下降40%。

陳文瑞表示，今年繼續推動校園周邊路口改善工程，包括小學、中學及高中校園周邊等學生交通量較大的區域等。

公路總局也邀請績優業者，在宣示大會分享駕駛人路口停讓重點及推動心得，現場示範「慢、看、停」與「指差確認」等路口轉彎。

陳文瑞說，公路總局將持續與業者共同努力，藉由業者每天勤前路口停讓提示教育、主動抽查行車影像及派員至路口視察等自主管理作為，及監理機關人員不定期派員至業者場站查核與路口稽查等，多面向強化營運安全，保障用路人安全。（編輯：李亨山）1120313

交通部公路總局為提升公車駕駛人重視路口行人路權及安全，呼籲業者加強駕駛每天出勤前的教育，呼籲確實遵守轉彎口訣「路口停車再開、左轉再三確認、右轉指差確認」。（公路總局提供）中央社記者汪淑芬傳真 112年3月13日
交通部公路總局為提升公車駕駛人重視路口行人路權及安全，呼籲業者加強駕駛每天出勤前的教育，呼籲確實遵守轉彎口訣「路口停車再開、左轉再三確認、右轉指差確認」。（公路總局提供）中央社記者汪淑芬傳真 112年3月13日
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陳文瑞
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