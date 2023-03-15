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七股光電板影響棲息 南市府：黑琵過冬數未減反增

2023/3/15 18:43
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（中央社記者楊思瑞台南15日電）外界擔心七股區光電板設置影響黑面琵鷺棲地，南市府今天引數據說明，台南黑琵數量逐年成長，近幾年每年都在2000隻以上，顯示棲地不僅沒被破壞，在同樣季節反吸引更多候鳥。

台南市政府說明，依台江國家公園管理處2022年公布數據，台灣黑面琵鷺數量3824隻，佔全球數量62%。其中，台南2158隻、嘉義962隻、高雄369隻、雲林227隻、屏東26隻、金門29隻、宜蘭27隻；台北、桃園、新竹、彰化、花蓮及台東等地則為個位數。

另外，台南的黑琵在2020年以前不到2000隻，2021年有2114隻、2022年2158隻，來台過冬數量逐年正成長，並無減少。至於農曆年後因天候回暖，鳥兒陸續北返，進入3月後黑面琵鷺在台數量減少是正常現象。

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台南市政府經發局指出，為保護黑面琵鷺棲息地，多年來不遺餘力，特別是四草野生動物保護區、七股頂山賞鳥亭、學甲濕地生態園區及七股黑面琵鷺保護區等台南4大黑琵重要棲息地，許多遊客、觀光客及愛鳥人士每年因此來台南追逐、觀賞及記錄黑琵曼妙舞姿。這是多年努力累積寶貴生態資源，除希望民眾了解並重視這份得來不易成果，市府也會擔起更多責任悉心保護。

經發局指出，經濟部今年2月已公開說明七股生態敏感地區採漸進式開發，且承諾不在七股台61以西劃設漁電共生專區，也會勸說業者避免於七股台61以西設置光電。市府配合中央相關政策與布局推動能源轉型，同時更重視兼顧生態環境及地方居民意見，盼於環境永續與生態資源取得最大平衡。（編輯：孫承武）1120315

#黑面琵鷺
#七股光電板
#台江國家公園管理處
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