中研院發布農業政策建議書2.0 提8大擘劃

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（中央社記者曾以寧台北16日電）中央研究院今天發布「農業政策建議書2.0」，針對農業政策擘劃方向，提出訂定農業基本法、貫徹國土計畫法精神、制度改革超越農政單位、推動以社區為本的發展模式等8項建議。

中研院透過新聞稿表示，農業面臨勞動力老化、小農化發展缺乏規模、全球貿易競爭和氣候變遷等挑戰，因此在民國102年發布的「農業政策與科技研究建議書」基礎上，重新思考農地利用、農食產業、農業科技、生態環保、教育、醫療照護、金融與人力等議題，再度深入探討台灣農業面臨問題。

中研院表示，「農業政策建議書2.0」研議小組包含人文社會科學及農業生物科技等不同背景專家學者，經數年籌劃、討論、拜訪地方專家及在地農業業者後，從農村現有生活面出發、回顧歷來政策影響，從生產和生態的角度，提出8大政策擘劃方向，盼尋覓開拓性改革方向，奠定下一世代農村永續發展基礎。

8大政策擘劃方向包含，訂定「農業基本法」，釐清「農業」、「農村」、「農民」法定地位和屬性，以勾勒未來發展方向與目標；貫徹「國土計畫法」精神，公正控管優質農地與防止農地破碎化；制度改革宜超越單一農政單位，整體考量勞動人力活化，建置實體農民學院；推動以社區為本的網絡連結發展模式，培養未來農村發展人才。

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因應碳匯、基因編輯及其他新興議題與科技發展，儘速推動法規調整，給予適當定義並訂定規範，以利技術開發應用及智財權保護，打造具競爭力科研環境；建立農業專家系統，以國家糧食安全為首要任務，針對氣候變遷、疫情與戰爭等重要議題，協助規劃並滾動式調整農業科技研究策略及法規修訂。

此外，加強搜集各種農業相關資料，強化並串聯各農業科技大數據資料庫，作為推動農業政策規劃、科技研究及推動自然資源妥善利用與保育等各項措施重要參考資料；結合「食農教育法」，加強基礎農業科學科普教育，深化國民對農業重視及基本知識，減少食物與資源浪費，以利推動碳淨零農業。（編輯：管中維）1120316