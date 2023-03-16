赴日旅遊住宿新趨勢 酒店式公寓超夯

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（中央社記者余曉涵台北16日電）邊境解封後，旅客選擇的住宿型態也跟過去不同。根據訂房網站業者觀察日本旅宿市場的變化，酒店式公寓受到旅客廣大好評， 非常適合親子、家族、好友多人等旅遊型態。

根據交通部觀光局資料顯示，2019年疫情前全年有近500萬旅客造訪日本，是台灣人最愛去的國家，今年可望再創新高。

訂房網站業者AsiaYo日前發布新聞稿表示，觀察解封後日本旅宿市場的變化，除傳統的星級酒店外，日本眾多物業管理公司推出的酒店式公寓也受到廣大好評。

AsiaYo指出，此類旅宿不受地域限制，大多座落於市區核心地帶，一室中有多個房間，設備齊全且可開火炊煮，能夠深度體驗在地生活，非常適合親子、家族、多人好友等旅遊型態。

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AsiaYo行銷長游棨元指出，日本一直是台灣旅客最喜愛的旅遊目的地，AsiaYo的日本房源在疫情前一直是平台中最受歡迎，而目前海外旅遊重啟，受惠於目前日圓匯率持續走低，赴日旅遊的成本大幅降低。

游棨元指出，他們也觀察到台灣旅客更追求在地體驗的儀式感，酒店式公寓結合了家庭公寓與酒店管理的優勢，在旅程中提供了許多便利彈性，相較於星級酒店CP值又高出不少，是目前在日本市場最受歡迎的新型態旅宿物件。（編輯：陳政偉）1120316