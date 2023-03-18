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日本小提琴天后諏訪內晶子攜名琴 首次亞洲戶外演出

2023/3/18 16:10（3/18 17:06 更新）
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邁入第25年的台東利卡夢梅之宴戶外音樂會18日登場，延續往年邀名家演出慣例，今年請來日本小提琴天后諏訪內晶子（左）與俄羅斯鋼琴家伊利亞．拉什科夫斯基（Ilya Rashkovskiy）（左2）攜手帶來動人樂音。中央社記者盧太城台東攝 112年3月18日
邁入第25年的台東利卡夢梅之宴戶外音樂會18日登場，延續往年邀名家演出慣例，今年請來日本小提琴天后諏訪內晶子（左）與俄羅斯鋼琴家伊利亞．拉什科夫斯基（Ilya Rashkovskiy）（左2）攜手帶來動人樂音。中央社記者盧太城台東攝 112年3月18日
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（中央社記者盧太城台東縣18日電）日本小提琴天后諏訪內晶子今天攜名琴「海豚」，與俄羅斯鋼琴家伊利亞．拉什科夫斯基合作演出，這也是諏訪內晶子亞洲戶外首演，梅樹下擠滿觀眾。

邁入第25年的台東利卡夢梅之宴音樂祭今日登場，持續往年邀名家演出，今年邀請日本小提琴天后諏訪內晶子與俄羅斯鋼琴家伊利亞．拉什科夫斯基深情邂逅。

演奏會首先由在地利嘉部落卑南族耆老的古調祈福，之後則是卑南族金曲歌后紀曉君的演唱，為整個音樂祭拉開序幕。接著是諏訪內晶子與伊利亞．拉什科夫斯基的演出。

音樂祭發起人張中元表示，這次陪伴諏訪內晶子演出的小提琴為史特拉第瓦里（Antonio Stradivarius）的1714年名琴「海豚」（Dolphin），為全球最著名的小提琴之一，之前屬於知名小提琴家海飛茲（Jascha Heifetz）所有，後來轉手歸於日本音樂基金會，基金會特別出借給諏訪內晶子使用。

張中元說，諏訪內晶子18歲就得到柴可夫斯基國際小提琴大賽第一名，是這項比賽有史以來最年輕的冠軍得主，以專業音樂家之姿，享譽國際盛名，常於歐洲、北美、亞洲各主要城市的演奏會與獨奏會上演出，此次來台僅在台北國家音樂廳和利嘉國小演出。

拉什科夫斯基5歲開始學習鋼琴，一年後開始作曲，8歲時與伊爾庫茨克室內樂團同台首演。曾獲得多項比賽冠軍，包括：2012年濱松國際鋼琴大賽、2012年義大利意大利馬爾薩拉國際鋼琴大賽、2005年西班牙哈恩鋼琴大賽、2005年香港國際鋼琴大賽。

利嘉國小校長林庭瑤說，利嘉國小校園內有一片梅園，25年前校長張中元在老梅樹、綠茵、流水、蟲鳴、鳥叫的優雅宜人環境中，開啟了一個每年梅花綻放季節，邀約賞梅、畫梅，同時欣賞美妙音樂的「利卡夢梅之宴」聚會，成為東部的音樂饗宴。（編輯：黃世雅） 1120318

日本小提琴家諏訪內晶子（後左）18日攜名琴「海豚」，在台東利卡夢梅之宴戶外音樂會與俄羅斯鋼琴家伊利亞．拉什科夫斯基（Ilya Rashkovskiy）（後中）合作演出，現場座無虛席。中央社記者盧太城台東攝 112年3月18日
日本小提琴家諏訪內晶子（後左）18日攜名琴「海豚」，在台東利卡夢梅之宴戶外音樂會與俄羅斯鋼琴家伊利亞．拉什科夫斯基（Ilya Rashkovskiy）（後中）合作演出，現場座無虛席。中央社記者盧太城台東攝 112年3月18日
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利卡夢梅之宴 日小提琴天后諏訪內晶子亞洲戶外首演
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