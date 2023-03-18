外科醫學會年會在高雄 從烏俄戰爭探討「戰傷救治」

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（中央社記者蔡孟妤高雄18日電）相隔22年，第28屆台灣外科醫學會年會重返高雄，今、明在高醫大中和紀念醫院登場。在俄烏戰爭屆滿1週年之際，探討「戰傷救治」議題，未雨綢繆思考台灣外科醫師未來角色。

2001年、第17屆這項國內外科醫學盛會也在高雄舉行；相隔22年，28屆台灣外科醫學會年會今起一連2天在高雄醫學大學暨中和紀念醫院登場，會議主題「讓台灣醫療的好被看到」。台灣外科醫學理事長侯明鋒表示，兩天共安排國內外頂尖專家參與703場會議。

俄烏戰爭觸動政府危機意識，全面盤點國內戰時緊急物資，動用第二預備金，由衛福部統籌、跨部會動支新台幣上億元購買外傷用醫療物資，並討論戰時食品及藥品需求因應，衛福部日昨舉行專家會議討論戰略藥品範疇。也因此在侯明鋒以及台北醫學大學董事長陳瑞杰安排下，舉行線上戰傷特別論壇，邀請烏克蘭醫師Kazonov Pavlo現身說法。

依高醫大新聞稿，Kazonov Pavlo是退役軍醫，在俄烏戰爭初期，就組織民間醫師協助戰傷救治，這些戰時醫護人員統合和民間力量整合的經驗彌足珍貴。

首日登場專題演講中，中央健康保險署長石崇良以「再生醫療專法展望」為題，解析台灣再生醫療現況與未來。對於2月16日行政院拍板「再生醫療雙法」草案，將於3月20日於立法院中審查，他希望法規能有效接軌並檢討調整，包含滿足病人醫療需求保障應有權益、維護醫療品質、安全性及有效性；引導生技相關產業發展，從產業輔導及計數提供、促進研究意願等角度著手。

中央研究院院士魏福全獲學會贈與「終身成就獎」。他以近年專注推廣「手術前最抵近的術前討論」為題強調，從確保病患安全、手術品質、精進醫療人員專業水準等角度為出發；為解決不少手術前醫療團隊都沒人能完整看完患者資料問題，「手術前最抵近的術前討論」是能化解此一弊病的解方。

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此外，醫療院所ESG問題備受全球關注，年會邀請美國Ann & Robert H.Lurie芝加哥兒童醫院小兒外科主治醫師Dr.Mehul V.Raval演講「改善手術室對環境造成的衝擊」。Dr.Raval說，這是必須「由上到下」來推行的政策，由醫院管理階層達成共識後，組織團隊檢討院內各項流程與環節，規劃施行辦法，再逐漸向下落實改善，並呼籲身為醫療器材使用者與決策者的醫師，最能影響整個供應鏈，選擇對環境更友善產品，才能一起為病人與下個世代打造更友善未來。

這次年會同時善盡「醫者仁心」，會場設置9個公益攤位，以實際行動支持公益。年會主委、高醫外科部長郭耀仁說，邀請高雄市唐氏症協會、高雄市超越巔峰關懷協、中外餅舖庇護工場、心路及小胖威利病友關懷協會等團體設攤，讓會員齊聚同時也能發揮愛心、善盡社會責任。（編輯：孫承武）1120318