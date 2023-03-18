陳吉仲：農業移工員額將提升至1萬2000人

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（中央社記者張祈花蓮縣18日電）農業缺工問題持續，農委會主委陳吉仲今天出席全國青農交流活動指出，已獲勞動部同意，農業移工上限從6000人提高至1萬2000人，提供給各地調度使用。

全國青農交流活動因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情停辦2年，下午在花蓮縣瑞穗鄉青蓮寺舉行，全台包括金門在內，17個青農聯誼會共300多人參加，其中，農業缺工、老農釋出農地的農保問題及農業進修等問題最熱門。

陳吉仲接受媒體聯訪指出，農業缺工是全國性議題，現階段除了調度國內農業技術團因應，另一部分是提升農業移工補充，勞動部6日已同意農業移工開放上限從6000人，提高至1萬2000名移工。

陳吉仲說，缺工單靠人力補充還不夠，還需大量機械化、自動化，以花蓮縣瑞穗鄉舞鶴區茶區為例，30多公頃茶園從噴藥到採茶全部機械化，才能真正解決缺工問題。

陳吉仲說，中央過去4年給農委會新台幣60億元農機具補助，今年開始每年23億元，讓農業朝自動機械化大步往前走。

青農反映找不到耕地，規模無法擴大等問題。陳吉仲說，農業健康保險條例部分條文修正草案已獲立法院三讀通過，2月8日總統府公告。

陳吉仲說，其中修正農保被保險人年滿65歲且加保年資累計15年以上，不需要保留一分地，就可加保，目的是希望老農釋出農地，讓農會作為平台，讓農地提供青農租用，解決耕地不足問題，將於6月1日正式上路。

對於青農提問通路、有機、友善農業或貸款問題，陳吉仲說，座談會邀農田水利署、各農改場及農業金融局等單位列席，逐一回應青農需求。（編輯：孫承武）1120318