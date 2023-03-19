觀光局赴大阪推台灣旅遊 宜蘭草編、南投竹編吸客

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交通部觀光局赴日本推廣台灣旅遊，19日在西日本地區最大城市大阪舉辦活動，邀請日本民眾體驗宜蘭草編及南投竹編的DIY創作。（交通部觀光局提供）中央社記者汪淑芬傳真 112年3月19日

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（中央社記者汪淑芬台北19日電）交通部觀光局赴日本推廣台灣旅遊，今天在大阪舉辦活動，現場體驗宜蘭草編及南投竹編的DIY創作，吸引日本民眾熱烈反應。

觀光局發布新聞稿，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後，日本旅客來台人數正穩定復甦，為加速推動日客來台，在福岡推廣後，今明兩天在大阪辦理Roadshow及台灣觀光推廣活動，向日本民眾及業者分享最新台灣山海觀光資源。

觀光局說，今天活動結合日本時下最風行的SDGs永續旅遊熱潮，舉辦宜蘭「永續稻草吊飾編織」和南投「窗花竹編杯墊」等DIY，現場日本民眾反應十分熱烈，排隊體驗台灣質感手作。

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現場還安排以噶瑪蘭威士忌、釋迦和紅心芭樂調製的專屬台灣味調酒表演，並有阿里山鄒族「跳動的山林」舞團，圍觀的日本民眾皆沉浸於原民樂音及高超的調酒技藝。

觀光局說，大阪為西日本地區最大城市，人口護照持有率及出國人數為西日本地區最高，區內關西國際機場與台灣直航班次也最多，2019年大阪來台人數將近18萬人次，為衝刺今年日本訪台旅客人次，特別選擇西日本為衝刺的第1站。（編輯：陳清芳）1120319