台南漁光島藝術節24日開展 詮釋地景與人文之美

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（中央社記者張榮祥台南20日電）台南市長黃偉哲今天宣布，第四屆漁光島藝術節3月24日開展，以「藝術在一座小島」、「重繪地海之島」雙主題展出14件藝術作品，詮釋漁光島地景與人文之美。

台南市安平區漁光島已發展成熱門知名景點，黃偉哲今天在漁光島宣布，為期24天的第四屆漁光島藝術節3月24日開展，4月16日閉幕。

黃偉哲指出，漁光島離市中心近，成為許多台南市民心中最能親近海洋的海灘，且透過藝術節帶入不同藝術家的視野與創作，開啟多元詮釋與想像，讓人享受自然與藝術之美。

台南市政府發布新聞稿指出，漁光島藝術節2017年開辦，初衷是希望喚起對漁光島環境生態及人文景觀保存的重視；漁光島藝術節以創意地景藝術，融入島上生態環境及人文景觀，吸引大眾欣賞這個緊鄰台南市區、卻擁有獨特海島風光的小島。

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今年漁光島藝術節首度以「雙策展」模式進行，規劃「藝術在一座小島」及「重繪地海之島」雙主題展出14件藝術作品，結合音樂、舞蹈、電影、市集等多元藝術形式與活動，帶來藝術島嶼的探索旅程。

漁光島藝術節開展每週六、日及連續假日規劃「漁光市集」、「草木森花之市」及不同系列表演活動。活動期間上午10時至下午6時封島，禁止汽機車進入漁光大橋，參展者可乘坐免費接駁專車或步行前往漁光島。（編輯：卞金峰）1120320