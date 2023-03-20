更多編輯台推薦新聞：
輕症免隔離20日上路 確診怎麼就醫請假？0+N新制QA一次看
生活

輕症免隔離20日上路 確診怎麼就醫請假？0+N新制QA一次看

春分前後賞黃道光 日落後無光害環境朝西方天空可見
生活

春分前後賞黃道光 日落後無光害環境朝西方天空可見

普發6000元3/22線上分流登記 誰可領？怎麼領？一次看懂
政治

普發6000元3/22線上分流登記 誰可領？怎麼領？一次看懂

不斷更新／WBC經典賽賽程戰績表 網路電視直播管道報你知
運動

不斷更新／WBC經典賽賽程戰績表 網路電視直播管道報你知

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

台南漁光島藝術節24日開展 詮釋地景與人文之美

2023/3/20 12:10
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張榮祥台南20日電）台南市長黃偉哲今天宣布，第四屆漁光島藝術節3月24日開展，以「藝術在一座小島」、「重繪地海之島」雙主題展出14件藝術作品，詮釋漁光島地景與人文之美。

台南市安平區漁光島已發展成熱門知名景點，黃偉哲今天在漁光島宣布，為期24天的第四屆漁光島藝術節3月24日開展，4月16日閉幕。

黃偉哲指出，漁光島離市中心近，成為許多台南市民心中最能親近海洋的海灘，且透過藝術節帶入不同藝術家的視野與創作，開啟多元詮釋與想像，讓人享受自然與藝術之美。

台南市政府發布新聞稿指出，漁光島藝術節2017年開辦，初衷是希望喚起對漁光島環境生態及人文景觀保存的重視；漁光島藝術節以創意地景藝術，融入島上生態環境及人文景觀，吸引大眾欣賞這個緊鄰台南市區、卻擁有獨特海島風光的小島。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

今年漁光島藝術節首度以「雙策展」模式進行，規劃「藝術在一座小島」及「重繪地海之島」雙主題展出14件藝術作品，結合音樂、舞蹈、電影、市集等多元藝術形式與活動，帶來藝術島嶼的探索旅程。

漁光島藝術節開展每週六、日及連續假日規劃「漁光市集」、「草木森花之市」及不同系列表演活動。活動期間上午10時至下午6時封島，禁止汽機車進入漁光大橋，參展者可乘坐免費接駁專車或步行前往漁光島。（編輯：卞金峰）1120320

#黃偉哲
#第四屆漁光島藝術節
#漁光島
黃偉哲
台南三股國小新校舍啟用 外觀融入漁村意象南方治理平台會議 南高屏聚焦水情盼跨縣市互惠
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族