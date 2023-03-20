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台南安平再生水廠啟用 4月底每天供水南科2萬噸

2023/3/20 14:23（3/20 14:26 更新）
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台南市安平再生水廠20日啟用通水，每天供水南部科學園區1萬公噸，4月底再增至2萬公噸。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 112年3月20日
台南市安平再生水廠20日啟用通水，每天供水南部科學園區1萬公噸，4月底再增至2萬公噸。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 112年3月20日
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（中央社記者張榮祥台南20日電）水情吃緊，台南市安平再生水廠今天啟用通水，每天供水南科1萬公噸，4月底再增至2萬公噸，雖僅供產業使用，但產業少用自來水，自來水就可轉供民生用水，間接緩解民生用水不足風險。

台南市長黃偉哲、內政部常務次長吳堂安、營建署長吳欣修等人，今天連袂出席安平再生水廠啟用通水，共同見證水資源永續發展。

黃偉哲指出，再生水只提供給產業，不能用在民生，但產業少用自來水，自來水就提供作為民生用水，如同奇美實業將自來水額度給台積電，仁德再生水廠再供水給奇美實業，這是交換水權的概念，也可穩定產業用水。

黃偉哲表示，台南每天4800公噸再生水用於消防、澆灌及路面清洗，未來曾文、南化兩水庫聯通管完工後，每年將省下一座南化水庫蓄水約8500萬公噸至9000萬公噸，南化水庫壩頂若再加高，又可增加近1000萬公噸庫容量，更可保障民生、產業及農業用水。

台南市政府發布新聞稿指出，安平再生水工程分為再生水廠、環境教育中心、輸水管線及台南科學園區內配水池新建等，總經費新台幣41億9100萬元。

安平再生水廠處理流程採二階段RO，確保水質符合高科技產業先進製程用水標準，並設有能源回收裝置，以符合永續發展及推動節能減碳；地面建築物則融合周邊紅樹林保育地景，實現水源永續概念；環境教育中心也規劃部份區域作為民眾駐足休憩使用。

安平再生水廠第一期每天可產製1萬公噸再生水供應南科，4月底擴增至2萬公噸，全期預定民國113年完工，每天供水3萬7500公噸。

目前，台南除永康、安平2座再生水廠，仁德再生水廠預定明年底完成，屆時3座再生水廠每天最多可供水6萬3000公噸。

台南水情，在進行節水措施減壓、減量供水前，產業及民生用水每天約需100萬噸。（編輯：陳仁華）1120320

#黃偉哲
#台南市
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