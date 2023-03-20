洪奇昌赴越拓展觀光 籲台廠老闆獎勵員工遊台灣

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台灣觀光旅遊聯盟總會長洪奇昌（左）近日率團赴越南推廣台灣旅遊，並與越南旅遊總局副總局長何文超（右）見面。洪奇昌說，越南有很多台資企業，所雇用的員工都是赴台觀光的潛力客群。（台灣觀光旅遊聯盟總會提供）中央社記者陳家倫河內傳真 112年3月20日

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（中央社記者陳家倫河內20日專電）台灣觀光旅遊聯盟總會長洪奇昌近日率團赴越南推廣台灣旅遊。他說，越南有很多台資企業，希望企業主鼓勵與獎勵員工到台灣旅遊，除擴大觀光商機也能讓員工更加了解台灣文化。

洪奇昌偕同台灣各觀光協會理事長一行共18人，於16日至21日造訪越南。他向中央社表示，政府希望開放國際旅遊後能有更多外國人赴台觀光，這次主要與越南旅遊部門和台商接觸，將台灣的振興旅遊政策完整傳達。

洪奇昌說，台資企業在越南扎根多年，累計總投資金額排名第4，且雇工數約120萬人至150萬人，這些都是可以開發的潛力客群。「希望企業主能夠鼓勵與獎勵員工到台灣旅遊，讓他們認識老闆與企業從哪裡來。」

越南去年3月15日開放國際旅遊，民眾紛紛出國散心。洪奇昌這次並拜訪同奈省的台資企業，有企業主向他表示，公司共有4800餘名員工，將規劃在今年內獎勵1000名員工前往台灣旅遊。

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洪奇昌一行也拜會越南國家旅遊局。他轉述，越南旅遊總局副總局長何文超（Ha Van Sieu）表示，台灣是美麗的島嶼，有許多美食，希望越南與台灣未來有更多樣化的合作模式，彼此更有互相交流學習的機會。

交通部觀光局駐胡志明市辦事處主任周欣毅說明，觀光局正針對赴台自由行的旅客加碼補助最高新台幣5000元消費金；此外，旅行社送旅客赴台每團給予1至2萬元補助，具體辦法及要點正研擬中，預計4月中旬上路。（編輯：韋樞）1120320