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研究海洋沉積層 瑞典台灣學者洪瑋立獲歐盟最高獎助

2023/3/20 21:55（3/20 22:11 更新）
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駐瑞典代表谷瑞生（左）代表僑委會委員長徐佳青頒發賀狀給斯德哥爾摩大學教授洪瑋立（右），祝賀他獲得歐盟研究補助。（駐瑞典代表處提供）中央社 112年3月20日
駐瑞典代表谷瑞生（左）代表僑委會委員長徐佳青頒發賀狀給斯德哥爾摩大學教授洪瑋立（右），祝賀他獲得歐盟研究補助。（駐瑞典代表處提供）中央社 112年3月20日
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（中央社記者林育立柏林20日專電）在瑞典斯德哥爾摩大學地質系任教的洪瑋立研究海洋沉積層，獲歐盟最高額度200萬歐元（約新台幣6500萬元）的補助，成為第一位獲此獎助的台灣學者。

駐瑞典代表處17日舉辦活動，慶祝斯德哥爾摩大學地質系教授洪瑋立獲歐洲研究委員會（European Research Council）頒發的整合獎助金（Consolidator Grants）。斯德哥爾摩大學地質系主任莫赫（Carl-Magnus Mörth）、國際處處長拉森（Tina Larsson）等人應邀出席，駐瑞典代表谷瑞生並代表僑委會委員長徐佳青頒發賀狀。

歐盟為鼓勵基礎研究設置整合獎助金，主要針對取得博士學位後具有7到12年研究資歷的學者。

去年共有321人獲此殊榮，其中斯德哥爾摩大學有2人，洪瑋立是其中之一，成為第一位獲得這筆獎助金的台灣學者。

洪瑋立的研究主題是海洋沉積層矽酸鹽的改變，可藉此了解地球暖化的成因和影響，他所領導的團隊獲得最高額度5年200萬歐元的獎助。

據駐瑞典代表處發布新聞稿，谷瑞生致詞時期許台灣與北歐建立共榮的雙贏關係，讓台灣的科學研究和學術發展站上巔峰。（編輯：韋樞）1120320

#洪瑋立
#谷瑞生
#整合獎助金
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