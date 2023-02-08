瑞典新政府關切兩岸和平 盼強化對台關係

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（中央社記者林育立柏林8日專電）去年底上任的瑞典新政府關切台海和平，強調不接受中國的武力威脅，並期盼強化對台關係。瑞典目前擔任歐盟的輪值主席國。

瑞典新任外交部長比爾史特龍（Tobias Billström）2日接受國會議員吉爾茲（Rasmus Giertz）口頭質詢時表示，瑞典不接受台海出現武力威脅，強調兩岸歧異必須以和平且符合台灣人民民主意志的方式解決。

比爾史特龍指出，瑞典遵循「一中政策」，僅與中華人民共和國維持邦交，不過長久以來與台灣進行廣泛的合作。

他還讚揚台灣擁有健全的民主體制，尊重人權也是重要的經濟體，雙方在貿易、投資、人權、平權、氣候保護和創新等領域關係密切，瑞典期盼能繼續強化。

比爾史特龍1日書面回覆議員謝必揚（Björn Söder）質詢時指出，瑞典支持台灣參與世界衛生組織（WHO），曾要求世衛秘書長邀請台灣以觀察員身分參與世界衛生大會（WHA）。

他指出，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情凸顯全球合作的必要性，瑞典支持法國去年代表歐盟27個成員國在世衛執行委員會的聲明，認為全球衛生事務不應遺漏世界上任何一個區域。

去年9月瑞典舉行國會大選，選後由溫和黨（Moderate Party）領袖克里斯特森（Ulf Kristersson）出任總理，領導右派陣營組成的政府。

新政府走馬上任後，克里斯特森在首次施政報告即對中國對台灣的威脅表示關切，強調不接受任何形式的武力威脅，即便聯合國安理會成員也一樣。

瑞典是今年上半年歐盟的輪值主席國。（編輯：張芷瑄）1120208