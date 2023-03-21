靖娟攜手全家零錢捐 推廣孩童交通安全教育

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（中央社記者張雄風台北21日電）靖娟基金會今天表示，今年持續與全家便利商店合作零錢捐，過去3年共募得新台幣5130萬元，服務超過11萬人次學童；未來將持續將募集的經費更全面地應用於交通安全教育推展。

靖娟基金會今天舉辦「全家一塊御守孩子的交通安全」記者會，會中引用交通部道安資訊平台統計，近3年未滿12歲兒童有2萬4125名因交通事故傷亡，其中有1626名兒童都是身為「行人」時所發生的事故。

靖娟表示，與全家便利商店合作「小黃帽交通安全公益計畫」自今年3月22日起至6月27日，民眾於全台4100家全家便利商店進行零錢捐，或透過全家手機APP捐款，就能支持小黃帽交通安全公益計畫，募集的善款將全數使用於交通安全教育的推展。

「小黃帽交通安全公益計畫」今年邁入第4年，根據統計，2020年至2022年這3年間，專案累積募得5130萬元，共計製作3萬份交安教材，供全台國小免費申請；培育超過720名種子講師前進校園進行交安宣導，實際授課超過4200堂交安課程，服務超過11萬人次學童。

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靖娟表示，這次零錢捐募集的經費更全面地應用於交通安全教育推展，計畫內容包含4大項目，包含培訓志工講師進班級教學；製作交通安全教材；編製交通安全遊戲書及繪本，讓爸媽在家裡達成親子共學；辦理大型交通安全宣導活動等。

靖娟同時向民眾宣導孩童過馬路的三個重要提醒，首先是行人左右看，確認無車或車輛停下時才通過；小孩因個子矮小，過馬路手舉高，可以增加被駕駛人看到的機會；爸媽牽手腕，以防止孩子掙脫後衝進道路。（編輯：李亨山）1120321