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總統接見農村領航得獎人 盼為台灣農村帶來全新動能

2023/3/21 17:06
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（中央社記者溫貴香台北21日電）總統蔡英文今天接見第三屆農村領航獎得獎者，肯定得獎人為台灣農村提供更堅韌的發展力量，並希望他們帶著對家鄉、農村的熱忱和專業，持續發揮影響力，為台灣農村帶來全新動能。

總統上午接見「第三屆農村領航獎」得獎者並致詞表示，去年舉辦的第三屆「農村領航獎」，從253位參賽者中選拔出30位得獎人，脫穎而出的得獎人都是農村英雄，用行動為農村發展注入創新、永續的重要價值。

總統認為，「人」是農村發展的關鍵，她感謝得獎者抱持對公共事務的關心、對土地的情感，以及對文化傳承的重視，一起帶領台灣農村邁向更美好的未來。

總統說，像是南投埔里珠仔山社區的黃啓瑞，成立了舞台劇團，帶領居民演出故鄉的歷史文化故事，並且常受邀到各地表演，為社區帶來十足的活力和凝聚力；屏東楓港社區黃隆献18年來投入社區服務，除了將科技導入農村產業，也落實環境教育，致力於伯勞鳥的保育工作。

總統提到，來自雲林口湖的陳玉釵，在12年前將自家閒置的豬舍改建成「蚵寮學堂」，不僅提供鄉村的小朋友課後照顧及輔導，也照顧社區的長輩；同樣來自雲林口湖的蔡云姍，是「金湖休閒農業區」的靈魂人物，她開發在地生態旅遊、整合行銷小農產品，創造在地就業機會，也讓沿海農村成為雲林西海岸最受歡迎的景點之一。

她進一步說，還有這屆最年輕的得獎人李誌倫，創辦了「自然圈農場」，團隊從3人一起創業，到現在已經有幾十位員工，吸引了許多年輕人一起在農村就業發展。

總統相信，每一位得獎人的貢獻都充滿許多勵志、感動的故事，可惜無法在這裡一一列舉。她再次感謝他們多年來的付出，為台灣農村提供更堅韌的發展力量。

總統表示，政府非常重視農業的永續發展，會持續提升地區的產業活力，也鼓勵在地青年投入農村發展，透過更多創意，帶領農村加值、轉型，創造安居樂業的家園。

總統期盼，得獎人帶著對家鄉、農村的熱忱和專業，持續發揮影響力，將30個人的力量，轉換成3千個、3萬個人的力量，為台灣農村帶來全新動能。（編輯：翟思嘉）1120321

#台灣
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#蔡英文
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