21年首見女性獲傑出森林護管員 盼比照警消納編

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（中央社記者楊淑閔台北21日電）林務局今天頒獎表揚111年度績優森林護管員及志工，最高榮譽的傑出獎得主林映辰是全國少數女性機動救火隊員，是21年來第1位。她說，盼森林護管員比照員警、消防員納入編制。

行政院農業委員會林務局特地選在「國際森林日」的今天，舉辦「111年度績優森林護管員暨監測志工表彰大會」，在國際扶輪3523地區連續6年贊助下，攜手表揚1名傑出森林護管員、15名優秀森林護管員、8名傑出國家森林志工。

今天的傑出、優秀獎項獲獎者，是從全台千餘名森林護管員中脫穎而出，其中最高榮譽的傑出森林護管員林映辰服務於林務局羅東林管區管理處。林務局說，她是民國90年以來「傑出」獎的首名女性獲獎者。

林務局說明，並非因為是女性而頒獎予林映辰，林映辰不僅是這次獲獎者中唯一女性，更是台灣少數的女性機動救火隊員之一，她的服務年資雖不長，但除了協助管理防火裝備倉庫、校園愛林宣導等軟性活動，也參與深山特遣、山域事故搜救等重體力的工作。

林映辰今年大約30歲，她接受中央社記者採訪時說，原本從事服務業，因為有朋友成為森林護管員，她自己熱愛大自然，所以跟朋友諮詢後應考成為森林護管員，從2019年到職迄今已滿4年，服務領域有1000公頃之廣。

林映辰說，目前月薪約新台幣3萬元，她更在意的是，這份工作跟員警、消防員一樣具有挑戰度、危險性，自己也想長期投身於此，雖然也有勞保，不過她更衷心期望政府將森林護管員納入編制，不要總是一年一聘。

獲獎者中也有資深者，任職已達30年的曾呈瑞，目前服務於林務局嘉義林區管理處奮起湖工作站，長期協助調查、疏伐等造林業務，從林地規劃、調查、新植、撫育到成林，每個階段他都細心執行，堅持迄今。

林務局局長林華慶說，國有林地162萬公頃，占全台本島林地8成以上，森林護管員僅千餘名，總有鞭長莫及之處，因此藉由招募國家森林調查監測志工，以及邀集國有林周邊部落、社區加入守護山林的行列，今天也頒獎表揚傑出國家森林志工，感謝他們的無私奉獻。

根據林務局統計至112年1月，目前合計森林護管員1063人，其中除了納入編制為技術士計581人，其他一年一聘為護管員，計482人，新人月薪約新台幣3萬100元至3萬5770元間，資深者每月最高本薪每月4萬6695元。

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農委會向行政院爭取提高森林護管員待遇與福利，103年爭取「山地巡護作業費」獲行政院核定後，至110年期間多次調整新增共7項危勞勤務。

目前點數折合金額已由25元提高為40元，火災勤務每月核實發給，每年最高3000點，其他勤務每月最高合計不得超過300點，森林護管人員（含技術士）實際執行支給表所列之勤即可支領，約790名受惠，平均每人每月可增加3007元。（編輯：陳清芳）1120321