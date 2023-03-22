2至3月乾旱農損逾1.2億元 茶損失逾1億最大宗

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（中央社記者楊淑閔台北22日電）農委會更新受2到3月乾旱影響，經農糧署彙整各縣市政府查報資料，截至今天傍晚5時止，全台農業產物損失累計新台幣1億2738萬元，受損最嚴重作物為茶，累計損失1億445.8萬元。

農委會統計，迄今損失1億2738萬元都屬於農產損失，農作物被害面積1839公頃，損害程度30%，換算無收穫面積551公頃。

受損作物主要為茶，被害面積1205公頃，損害程度30%，換算無收穫面積361公頃，累計損失1億446萬元。

其次為梅子累計損失975.4萬元、竹筍累計損失814.7萬元、桃子累計損失153.3萬元，以及其他特作（咖啡）累計損失104.5萬元等。

農委會農糧署副署長姚志旺說，雖然茶損失破1億元，不過茶葉是一批批採收上市，還不至於影響茶葉上市供應；而全國茶葉栽種面積約1萬2200公頃，產值約82億元，目前茶產業受損主要縣市為南投縣、嘉義縣及雲林縣。

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農委會已公告雲林縣為辦理112年2到3月乾旱農業天然災害現金救助及低利貸款地區，現金救助額度依農業天然災害救助辦法辦理，茶每公頃救助金額為5萬5000元。

各縣市受損情形，農委會統計，以南投縣損失5050萬元，占全台累計損失占1億2738萬元的40%為最多；嘉義縣損失3632萬元、占29%居次；雲林縣損失2457萬元、占19%第3多；以及高雄市損失1568萬元、占12%等，為損失較為嚴重縣市。（編輯：陳政偉）1120322