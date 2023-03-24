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國際油價下跌 下週汽柴油估降5角

2023/3/24 11:59
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（中央社記者劉千綾台北24日電）美國聯準會宣布升息1碼，加上高盛下修今年歐美用油需求預估與價格觀點，國際油價下跌。中油油價平穩雙機制持續運作，預估27日凌晨零時起，汽柴油每公升價格皆調降新台幣0.4至0.5元。

按照預測，92無鉛汽油每公升為28.4元、95無鉛汽油每公升29.9元、98無鉛汽油每公升31.9元、超級柴油每公升27.2元。

根據中油浮動油價公式，累算至3月23日的調價指標7D3B（70%杜拜＋30%北海布倫特）週均價為每桶73.81美元，較上週76.97美元下跌3.16美元；新台幣兌美元匯率為30.514元，較上週30.610元升值0.096元。

依浮動油價調整機制作業原則，預估下週汽油零售價每公升調降0.5元，柴油零售價每公升調降0.5元。

中油為符合亞鄰最低價政策，油價調整不得高於日本、韓國、香港、新加坡，加上油價漲幅已達實施平穩措施門檻，因此預估27日凌晨零時起，汽柴油每公升價格調降0.4至0.5元。（編輯：翟思嘉）1120324

#中油
#高盛
#美國聯準會
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