年約6000多人確診結核病 治療2週即可降傳染力

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響應324世界結核病日，衛生福利部疾病管制署24日舉行衛教記者會，提升民眾對結核病認識，進而落實防治。衛福部次長周志浩（右3）、疾管署長莊人祥（左3）等人出席。中央社記者沈佩瑤攝 112年3月24日

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（中央社記者沈佩瑤台北24日電）每年3月24日是世界結核病日，台灣每年仍有約6000多人確診，且有400多人因此死亡。醫師提醒，只要嘴巴張開，沒有適當保護就可能傳染，經適當治療2週即可大大降低傳染力。

結核病是全球重要傳染病之一，世界衛生組織（WHO）今年以「YES! WE CAN END TB!」作為世界結核病日主題，期望集結全球力量，實現2035消除結核（End TB）目標。衛生福利部疾病管制署今天舉行衛教記者會，希望提升民眾對結核病的認識進而落實防治。

衛福部次長周志浩致詞指出，台灣結核病新案發生率從2005年每10萬人口73例，逐年下降至2022年的每10萬人口約28例，累積降幅達62%，隨COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，未來將著重於疑似結核病的及早發現及介入，以及擴大潛伏結核感染檢驗與治療，以預防結核病發生。

台灣結核暨肺部疾病醫學會理事長王振源說明，根據文獻，結核病潛伏期可能長達30到50年，結核病透過空氣與飛沫傳染，一起吃飯、唱歌，都可能傳染，當身體免疫力夠，維持尚未發病的狀態稱為潛伏結核感染。

一般人受到結核菌感染後約有5%至10%機會發病，尤其免疫力低下時。王振源提醒，平時應注意環境通風，保持健康生活型態，提升免疫力及落實衛生習慣與咳嗽禮節，假如檢驗發現為潛伏結核感染，應及早接受潛伏結核感染治療以預防結核病，約2週即可降低傳染力。

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王振源會後接受媒體聯訪表示，結核病可透過抽血方式篩檢，最需要注意的高危險群包括本身有系統性共病患者，例如自體免疫疾病、糖尿病控制不佳、慢性阻塞肺病等長期慢性疾病。

疾管署提醒，台灣每年仍約有6000多人確診結核病，民眾如出現咳嗽2週、有痰、胸痛、體重減輕、食慾不振、發燒等疑似結核病症狀，請主動就醫，及早診斷與治療，規則服藥6至9個月可治癒，保護自己與親友的健康。（編輯：管中維）1120324