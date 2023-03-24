鼓勵禽場確診禽流感通報 農委會擬復養期縮短2週

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（中央社記者楊淑閔台北24日電）農委會今天召開禽流感防疫專家座談會，針對確診復養須清空近50天，農委會擬隨世界動物衛生組織（WOAH）縮短非疫區相關認定，改為35天，以鼓勵禽場確診通報，獲多數專家認同。

雖然養禽產業不只有蛋雞業，還有土雞、白肉雞、鴨、鵝等業別，但是蛋雞業從去年12月下旬產蛋率直直落，進而在春節後引發缺蛋問題，促使農委會今天召開禽流感防疫專家會議，歷時3小時討論相關議題，期望促進產業提升。

農委會防檢局動防組組長林念農指出，現階段WOAH對非疫區沒有案例的天數規定變成14天，所以用2個潛伏期的概念計算，加上7天完成採樣檢驗及結果出爐，所以擬將國內現行確診完成撲殺、清空禽舍近50天才能復養，改為35天。

農委會主委陳吉仲說，復養耗費的天數比較長時，確診沒有人要通報；如果能縮短期限，可以鼓勵場主通報。林念農補充，主要就是要飼主落實場內的清潔、消毒，清空後，最後用核酸檢測確認環境沒有病毒，避免再確診。

台大獸醫專業學院名譽教授賴秀穗則說，復養所需的時間跟潛伏期沒有關係，主要是要監測確認環境沒有病毒。

嘉義大學獸醫學系教授陳秋麟也說，如果沒有好好消毒環境，現場病毒還是會存在，注重生物安全的場主，就會注重消毒，不注重的場主，採樣檢驗還是會驗出病毒，建議把不注重生物安全的場挑出來加強輔導。

屏東科技大學副教授鄭明珠舉例，曾對相關發生場監測，清空2週後沒有發現病毒，同意縮短天數。中興大學獸醫學院教授張照勤則重申，生物安全做好比天數更重要。

農委會家畜衛生試驗所動物用藥品檢定分所前分所長李淑慧補充，很多業者跟她反映，事實上存在沒做牧場登記、不參加講課學習的養禽場，這些業者對遵守規定的場主來說「可能在放毒」，期望加強輔導這些業者。

中興大學獸醫學院名譽教授謝快樂則建議加強蛋箱的管理，注重消毒的業者會落實消毒，但是轉由別家使用，不落實消毒的場用過，卻可能轉給注重消毒的場使用。中興大學動物科學系名譽教授許振忠建議設置洗選中心，把用過的塑膠箱都消毒過才再使用。

農委會防檢局局長邱垂章說，經彙整一個月後再做討論。（編輯：陳政偉）1120324