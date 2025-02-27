提升獸醫診療質與量 動物醫事助理首批認證55人

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（中央社記者楊淑閔台北27日電）防檢署今天表示，家犬貓數量持續增加，為提升獸醫診療體系專業與服務量能，推動「動物醫事助理」認證，目前有上千人在6間受全聯會認可單位受訓，截至9日完成首批55名認證。

農業部動植物防疫檢疫署組長林念農接受中央社記者電話訪問時指出，農業部112年推估全國貓犬已達279萬隻，迄今國內執業獸醫師5945名，為提升整體獸醫診療體系的質與量，推動「動物醫事助理」認證。

林念農說，參考國際制度，農業部修正「獸醫師法」第30條，納入動物醫事助理培訓與認證制度，並於112年發布「動物醫事助理認證及認證機構認可辦法」。

接著，113年認證中華民國獸醫師公會全國聯合會為動物醫事助理認證機構，目前全聯會已認可15間動物醫事助理訓練單位，其中6間陸續開設動物醫事助理訓練課程，已有1000多人在上課中，截至9日，首批55名已獲認證。

動物醫事助理實務上如何協助獸醫師醫治毛小孩，林念農指出，可以分成3個級距，首先，獸醫師不在同一建築物內時，例如獸醫師可以透過電話指示動物醫事助理為毛小孩口服、外用藥物或量心跳。

他舉例，若是獸醫師也在同一建築物內，「動物醫事助理」可執行對毛小孩進行皮下、肌肉注射藥物，或是簡單傷口包紮、靜脈抽血等。

另外，他說，獸醫師在旁邊時，動物醫事助理可為毛小孩進行複雜傷口的包紮處理。

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林念農表示，學歷高中即可受訓取得認證成為動物醫事助理，有意者可至全聯會建置的「動物醫事助理認證平台 」掌握資訊，至全聯會認可的動物醫事助理訓練單位上課受訓，莫被坊間假冒業者所騙。

防檢署補充，上述6間所開設的動物醫事助理訓練課程，內容涵蓋基礎獸醫學、寵物照護與護理技術、獸醫診療機構行政及溝通實務、藥事輔助作業及動物福利等多元化主題，藉以培訓動物醫事助理人員專業知識及建立醫療實務技能。（編輯：管中維）1140227