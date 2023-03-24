2到3月乾旱農損近2.4億元 茶損失逾1.5億元最傷

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（中央社記者楊淑閔台北24日電）農委會更新2到3月乾旱造成農業災情統計，經農糧署彙整各縣市查報資料，截至今天傍晚5時，全台農業產物損失累計新台幣2億3784萬元，受損最嚴重作物為茶，已達1億5175萬餘元。

農委會統計，全台農損都歸屬「農產損失」，累計2億3784萬元，農作物被害面積3437公頃，損害程度32%，換算無收穫面積1107公頃。

受損作物主要為茶，被害面積1565公頃，損害程度34%，換算無收穫面積525公頃，累計損失1億5175萬餘元。

其次為竹筍累計損失6755.6萬元、梅子累計損失1028.7萬元、其他特作（愛玉、咖啡）累計損失305.5萬元，以及桃子損失153.3萬元等。

農委會也統計各縣市受損情況，目前以南投縣累計損失7362萬元，占全台累計損失2億3784萬元的31%，為最多。

其次是雲林縣累計損失7287萬元，占31%。第3是嘉義縣累計損失7133萬元，占30%。以及高雄市累計損失1885萬元，占8%等較為嚴重。（編輯：陳政偉）1120324