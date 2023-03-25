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兒童節將到 全教總：改善幼兒園師生比是最好禮物

2023/3/25 12:23
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（中央社記者陳至中台北25日電）兒童節將到，全國教師工會總聯合會（全教總）今天發布新聞稿，認為縣市政府給兒童最好的禮物，就是改善幼兒園的師生比，都會區如果額滿，可配合增班計畫逐年改善。

教育部長潘文忠今年2月表示，幼兒園師生比從現行的1比15，調整到1比12，將是未來的施政重點，教育部將從公共化園所（公幼、非營利幼兒園）開始，分階段達成目標，私幼則透過獎勵補助方式，逐步引導。

全教總發布新聞稿指出，公立幼兒園即將進入招生季，嘉義市政府已率先宣布要逐年調整師生比，希望其他縣市參考嘉義市的作法，以優於中央法令措施，照顧轄區內的幼兒。

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受到少子女化和城鄉差距影響，各縣市的幼兒園招生狀況有很大差異。全教總建議各縣市考量地區人口特性，如果狀況允許，可直接調到1比12；額滿區可採畢業生離校的方式逐年調整；高密度人口都會區，則可配合增班計畫，找尋適當時機點調整。

全教總向縣市政府喊話，認為在兒童節前夕，此時公開宣示調整師生比，並說明具體執行方式，「將會是給幼兒最好的兒童節禮物。」（編輯：卞金峰）1120325

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潘文忠
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