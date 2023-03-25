助養雞場防範禽流感 花縣府發生石灰消毒環境

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為預防禽流感，花蓮縣政府配合中央防疫，分送消毒環境用生石灰及防護設備給縣內蛋雞場，已採購約200包共4000公斤生石灰，先從蛋雞場派員逐戶發放，並提供1件式防護衣、N95口罩、護目鏡、手套、雨鞋及場域內使用的消毒水等防護設備，現場示範正確使用方式及噴灑區域。（花蓮縣政府提供）中央社記者張祈傳真 112年3月25日

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（中央社記者張祈花蓮縣25日電）為預防禽流感，花蓮縣府配合中央防疫，分送消毒環境用生石灰及防護設備給縣內蛋雞場，並教導農友正確使用方式。目前採購約200包共4000公斤生石灰，先從蛋雞場派員逐戶發放。

花蓮縣政府新聞稿指出，生石灰有遇到水會產生強鹼及高熱的特性，可使病毒蛋白質結構變性不活化、破壞細菌細胞膜，可用來消毒環境。

花蓮縣府指出，已採購約200包共4000公斤生石灰，先從蛋雞場派員逐戶發放，並提供1件式防護衣、N95口罩、護目鏡、手套、雨鞋及場域內使用的消毒水等防護設備，現場示範正確使用方式及噴灑區域。

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花蓮縣動植物防疫所指出，在傳統蛋雞舍撒布生石灰，須先清理舍內雜物，整平施作區域，最後才撒上2層生石灰，之後每月撒一次生石灰補強。

動防所指出，縣內73家禽場，除了10家蛋雞場，其他禽場也會陸續發放生石灰，視察後會指導合適防疫措施，每周也有防疫人員協助於禽場外的公共場域噴灑消毒劑。動防所提醒，生石灰會產生強鹼且容易揚起粉塵，使用時必須穿戴橡膠手套及膠鞋，也要配戴護目鏡跟口罩，避免吸入灼傷粘膜，建議在清晨或傍晚時間施作，雨天不適合。（編輯：孫承武）1120325